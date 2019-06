Matteo Berrettini dopo l’approdo in finale a Stoccarda: “La chiave del match è stata l’essere riuscito a strappargli il servizio per primo” (Con il video della semifinale con Struff)

Matteo Berrettini : “Non è stata una partita semplice dato che Struff è un avversario solido e molto pericoloso su questa superficie- Per questo sono stato molto concentrato sul servizio, però lui ha avuto un paio di palle break prima di me, che sono riuscito ad annullare. La chiave del match è stata l’essere riuscito a strappargli il servizio per primo, da quel momento in avanti mi sono sentito ancora più fiducioso e convinto dei miei mezzi, anche se su erba non si può mai sapere… Voglio comunque fare i complimenti a Jan-Lennard per la stagione che sta vivendo. La finale? Ora farò stretching e defaticamento per cercare di arrivarci nel modo migliore possibile, anche dal punto di vista fisico”.