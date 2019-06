WTA Birmingham: Il Main Draw. Ancora un forfait per Camila Giorgi (ad entry list aperte)

WTA Birmingham Premier | Erba | $1.006.263

(1) Osaka, Naomi vs Sakkari, Maria

(WC) Dart, Harriet vs Putintseva, Yulia

Mladenovic, Kristina vs Rodina, Evgeniya

Yastremska, Dayana vs (8) Goerges, Julia

(4) Svitolina, Elina vs Gasparyan, Margarita

Alexandrova, Ekaterina vs Martic, Petra

Ostapenko, Jelena vs Qualifier

Kontaveit, Anett vs (7) Konta, Johanna

(5) Sabalenka, Aryna vs Hsieh, Su-Wei

(WC) Watson, Heather vs Strycova, Barbora

Qualifier vs Qualifier

Buzarnescu, Mihaela vs (3/WC) Pliskova, Karolina

(6) Wang, Qiang vs Qualifier

(WC) Williams, Venus vs Sasnovich, Aliaksandra

Brady, Jennifer vs Tsurenko, Lesia

Vekic, Donna vs (2) Barty, Ashleigh