ATP Queen’s: Il Tabellone Principale. Sorteggio durissimo per Marco Cecchinato

ATP London / Queens Club 500 | Erba | e2.081.830

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Edmund, Kyle

Chardy, Jeremy vs Kukushkin, Mikhail

Kyrgios, Nick vs (SE) Mannarino, Adrian

Dimitrov, Grigor vs (8) Auger-Aliassime, Felix

(3) del Potro, Juan Martin vs Shapovalov, Denis

Fucsovics, Marton vs (WC) Lopez, Feliciano

de Minaur, Alex vs Qualifier

Cecchinato, Marco vs (6) Raonic, Milos

(5) Cilic, Marin vs Garin, Cristian

Schwartzman, Diego vs Qualifier

(WC) Clarke, Jay vs Pouille, Lucas

Verdasco, Fernando vs (4) Medvedev, Daniil

(7) Wawrinka, Stan vs (WC) Evans, Daniel

Qualifier vs Tiafoe, Frances

Simon, Gilles vs Qualifier

Norrie, Cameron vs (2) Anderson, Kevin