Uros Vico nuovo coach di Marco Cecchinato

Uros Vico è il nuovo allenatore di Marco Cecchinato.

L’annuncio è stato dato quest’oggi proprio dal tennista siciliano che tramite i social ha annunciato la nuova collaborazione.

“Eccolo qui, accanto a me. Sarà @urosvico il mio allenatore. Sarà lui che mi accompagnerà per il resto della stagione. Mi sento in dovere di ringraziare @grupposangermano.tennisteam per aver trovato la migliore soluzione. Ho sempre avuto stima di Uros, Sono Felice che abbia accettato la collaborazione.”