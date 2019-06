ATP Halle: Il Tabellone di Quali. Al via quattro azzurri

ATP Halle 500 | Erba | e2.081.830

(1) Sousa, Joao vs (WC) Sinner, Jannik

(WC) Wessels, Louis vs (5) Kecmanovic, Miomir

(2) Seppi, Andreas vs Schnur, Brayden

Zverev, Mischa vs (7) Harris, Lloyd

(3) Sonego, Lorenzo vs (Alt) Bachinger, Matthias

Stakhovsky, Sergiy vs (8) Gulbis, Ernests

(4) Rublev, Andrey vs (WC) Moraing, Mats

Fabbiano, Thomas vs (6) Kudla, Denis

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Joao Sousa vs [WC] Jannik Sinner

2. Mischa Zverev vs [7] Lloyd Harris

3. [4] Andrey Rublev vs [WC] Mats Moraing

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Andreas Seppi vs Brayden Schnur

2. [3] Lorenzo Sonego vs [Alt] Matthias Bachinger

3. Thomas Fabbiano vs [6] Denis Kudla

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Louis Wessels vs [5] Miomir Kecmanovic

2. Sergiy Stakhovsky vs [8] Ernests Gulbis