Challenger Lione: Federico Gaio in semifinale (VIDEO)

Challenger LyonCH | Terra | e92.040- Quarti di Finale

Court Sopra Steria – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Albert Ramos-Vinolas vs Sumit Nagal



CH Lyon Albert Ramos-Vinolas [1] Albert Ramos-Vinolas [1] 5 6 Sumit Nagal Sumit Nagal 7 7 Vincitore: S. NAGAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-5 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Nagal 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 4-4 → 4-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 S. Nagal 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [4] Elias Ymer vs [11] Kimmer Coppejans



CH Lyon Elias Ymer [4] Elias Ymer [4] 7 7 Kimmer Coppejans [11] Kimmer Coppejans [11] 6 5 Vincitore: E. YMER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 4-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Coppejans 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Mohamed Safwat vs [3] Corentin Moutet (non prima ore: 14:30)



CH Lyon Mohamed Safwat Mohamed Safwat 0 2 Corentin Moutet [3] Corentin Moutet [3] 6 6 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Safwat 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Safwat 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Safwat 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Safwat 0-15 0-30 0-1 → 0-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Manuel Guinard vs Federico Gaio



CH Lyon Manuel Guinard Manuel Guinard 1 6 1 Federico Gaio Federico Gaio 6 2 6 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 M. Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Guinard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Guinard 30-15 40-15 0-5 → 1-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 0-3 → 0-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 23 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Bonzi / Jonathan Eysseric vs [3] Hugo Nys / Fernando Romboli



CH Lyon Benjamin Bonzi / Jonathan Eysseric Benjamin Bonzi / Jonathan Eysseric 6 6 6 Hugo Nys / Fernando Romboli [3] Hugo Nys / Fernando Romboli [3] 2 7 10 Vincitori: NYS / ROMBOLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 B. Bonzi / Eysseric 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 df 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 df 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Bonzi / Eysseric 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Nys / Romboli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bonzi / Eysseric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Nys / Romboli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Bonzi / Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Nys / Romboli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi / Eysseric 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Nys / Romboli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 B. Bonzi / Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 H. Nys / Romboli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 B. Bonzi / Eysseric 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace df 0-1 → 0-2 H. Nys / Romboli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Bonzi / Eysseric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Nys / Romboli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 5-2 B. Bonzi / Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 3-2 → 4-2 H. Nys / Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 B. Bonzi / Eysseric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Nys / Romboli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Bonzi / Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 H. Nys / Romboli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Benjamin Bonzi / Jonathan Eysseric OR [3] Hugo Nys / Fernando Romboli vs Nathaniel Lammons / Antonio Sancic OR [2] Philipp Oswald / Filip Polasek



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nathaniel Lammons / Antonio Sancic vs [2] Philipp Oswald / Filip Polasek



CH Lyon Nathaniel Lammons / Antonio Sancic Nathaniel Lammons / Antonio Sancic 6 5 Philipp Oswald / Filip Polasek [2] Philipp Oswald / Filip Polasek [2] 7 7 Vincitori: OSWALD / POLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Lammons / Sancic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 N. Lammons / Sancic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Oswald / Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-4 → 4-5 N. Lammons / Sancic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 P. Oswald / Polasek 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Lammons / Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Oswald / Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Lammons / Sancic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 P. Oswald / Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Lammons / Sancic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Oswald / Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 N. Lammons / Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Oswald / Polasek 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Lammons / Sancic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Lammons / Sancic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Lammons / Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Oswald / Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Lammons / Sancic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Oswald / Polasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Lammons / Sancic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. Enrique Lopez Perez / David Marrero vs Simone Bolelli / Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)