ATP Stoccarda: Matteo Berrettini in semifinale

Prima semifinale sull’erba, e quinta in carriera, per Matteo Berrettini, approdato al penultimo atto della “Mercedes Cup”.

Nei quarti il 23enne romano, numero 30 del ranking mondiale (“best”), ha rgolato per 63 63, in un’ora e 12 minuti di partita, lo statunitense Denis Kudla, numero 84 Atp, avversario sempre piuttosto ostico per lui a dispetto della classifica.

Prossimo avversario per Berrettini, che fin qui non ha ancora perso un set, il vincente del match tra il francese Lucas Pouille, numero 26 Atp, vincitore dell’edizione di due anni fa, ed il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 Atp.

ATP Stuttgart 250 | Erba | e679.015 – Quarti di Finale

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Kudla vs Matteo Berrettini



2. Jan-Lennard Struff vs [WC] Lucas Pouille



3. [Q] Dustin Brown vs [7] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 15:00)



4. Marton Fucsovics vs [6] Milos Raonic (non prima ore: 17:30)



MERCEDES COURT – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 17:00)

1. [1] John Peers / Bruno Soares vs [4] Oliver Marach / Jurgen Melzer



