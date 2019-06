Torneo Avvenire: Tre italiani in semifinale

Tripletta azzurra al Torneo Avvenire. Gabriele Piraino, Niccolò Ciavarella e Giulia Martinelli volano in semifinale nel torneo in corso di svolgimento al Tennis Club Ambrosiano di Milano. Urla di gioia Gabriele Piraino quando interrompe la striscia di rimonte dell’argentino Francisco Pini capace finora di ribaltare 3 match su 3 dopo essere stato in svantaggio. Il tennista romano vince il primo set 6-4, perde il secondo 6-3 poi inizia una battaglia psicologica con il suo avversario con tanto di intervento medico per l’argentino. Un set fatto di grandi giocate che Piraino riesce a chiudere sul 6-4. Nelle semifinali di venerdì sarà chiamato a tentare una nuova impresa, fermare la testa di serie numero uno, l’ungherese Peter Kalocsai che in quattro incontri non ha concesso nemmeno un gioco agli avversari. In semifinale c’è anche un altro ragazzo di Roma. È Niccolò Ciavarella a cui bastano due set per eliminare lo spagnolo Miguel Perez Pena. “Ho sofferto un po’ all’inizio – racconta il classe 2004 – superato il momento di difficoltà tutto è andato per il verso giusto. Ora affronterò il peruviano Bueno, ho provato a spiarlo un po’ nel primo turno, ma non sono riuscito a farmi un’idea del suo gioco”. Bueno che approda alle semifinali dopo una battaglia di due ore e 45 minuti contro il Colombiano Vargas Gutierrez.

Nel tabellone femminile raggiunge le semifinali Giulia Martinelli, vincitrice a febbraio dell’Itf Junior Tournament Under 18 del Cairo in Egitto. La ferrarese domina la bielorussa Daria Khomutsianskaya col punteggio di 6-4 6-1 e affronterà in semifinale la croata Lucija Ciric Bagaric brava a superare l’azzurra Virginia Ferrara 6-3 6-4. Nell’altra semifinale l’incrocio è tra la seconda croata Sara Svetac e la svizzera Sebastianna Scilipoti.