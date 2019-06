ATP s-Hertogenbosch: Avanza Seppi, battuto Fabbiano dopo due set lottati

Parte con una vittoria la stagione sull’erba per Andreas Seppi. Martedì pomeriggio il 35enne caldarese ha eliminato al primo turno dell’ATP 250 di s-Hertogenbosch il lucky loser Thomas Fabbiano (ATP 104) in due set per 7-6(10), 7-5, volando così agli ottavi di finale.

Finisce così la striscia negativa di Seppi, che dagli ottavi di finale di Delray Beach il 20 febbraio aveva perso 10 partite di fila nel circuito ATP. Oggi l’azzurro avrebbe affrontato Jeremy Chardy, il francese ha però dovuto dare forfait per un problema alla schiena. Al suo posto è entrato il suo connazionale Thomas Fabbiano come lucky loser. Il numero 104 di Grottaglie era stato già eliminato domenica nel decisivo turno delle qualificazioni dal pusterese Jannik Sinner in due set per 6-4, 6-2. Seppi e Fabbiano si sono affrontati una sola volta in carriera, l’anno scorso sulla terra rossa di Budapest, con l’altoatesino che si è imposto in tre set per 4-6, 7-5, 6-3.

Anche oggi il caldarese è scappato subito sul 2-0, incassando però il rebreak del 2-2 pari. Fino al 6-6 entrambi gli azzurri si sono strappati un’altra volta il turno di battuta. Nel tiebreak Seppi ha sprecato sul 7-6 e 9-8 due palle set, mentre sul 7-8 e 9-10 ha dovuto annullare altrettante a Fabbiano. Dopo 69 minuti di gioco il numero 72 del ranking mondiale ha trasformato il suo terzo set point per il sofferto 12-10.

Equilibrio totale anche nella seconda frazione di gioco. Nell’undicesimo gioco Seppi ha piazzato l’importantissimo break per l’allungo del 6-5. Sul proprio servizio, il caldarese ha chiuso i conti, imponendosi dopo quasi due ore gioco con la sua prima palla match per 7-5.

Negli ottavi di finale Seppi se la vedrà domani, mercoledì con la testa di serie numero 3 Alex De Minaur, che all’esordio ha avuto un bye. La giovane stella australiana, numero 24 del ranking mondiale, e Seppi si sono affrontati due volte in carriera. L’azzurro ha vinto il primo incontro l’anno scorso nelle qualificazioni di Monte Carlo, mentre De Minaur si è imposto ad inizio anno nella finale di Sydney in due set per 7-5, 7-6(5).

