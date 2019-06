ATP s-Hertogenbosch: Jannik Sinner eliminato al primo turno da Jarry

Finisce al primo turno la corsa di Jannik Sinner nell’ATP 250 di s-Hertogenbosch. Martedì pomeriggio il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere all’esordio al cileno Nicolas Jarry (ATP 60) in due set di misura per 7-6(4), 6-3.

Dopo aver superato nelle qualificazioni uno specialista sull’erba come Lukas Lacko (ATP 138) ed il connazionale Thomas Fabbiano (ATP 95), Sinner ha affrontato oggi nel main draw il cileno Nicolas Jarry, numero 60 del ranking mondiale. Nonostante le 159 posizioni che hanno diviso i due giocatori, questa differenza non si è notata. Partenza sprint dell’azzurrino, che si è portato subito sul 3-0. Il cileno, che finora in carriera aveva vinto solo un match sull’erba, ha piazzato poco dopo il rebreak del 3-3 pari. Poi entrambi tennisti hanno portato a casa i loro turni di battuta fino al 6-6 pari. Nel tiebreak Jarry si è imposto per 7-4.

Nella seconda frazione di gioco il cileno è scappato sul 2-0, ma Sinner ha risposto con il rebreak del 2-2 pari. Jarry ha preso in mano la gara e nel sesto game ha conquistato un altro break. Dopo un’ora e 20 minuti di gioco il numero 60 del mondo ha chiuso i conti sul 6-3 finale.

Per Sinner l’avventura olandese, dove ha festeggiato il suo debutto da professionista sull’erba, era comunque un successo. A s-Hertogenbosch ha raggiunto, dopo Lione a maggio, per la seconda volta in carriera il tabellone principale di un torneo ATP. Non c’è tempo per prendere fiato per Sinner: l’azzurrino giocherà questo weekend le qualificazioni dell’ATP 500 di Halle.

La partita punto per punto