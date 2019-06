Itf Roma – Antico Tiro a Volo: Sorteggiati i Tabelloni. C’è anche Sara Errani “Ho ancora tanti obiettivi”

Sono stati sorteggiati il tabellone principale e le qualificazioni dell’Itf Roma – Antico Tiro a Volo, il torneo internazionale femminile dal montepremi di $60.000 in programma da lunedì 10 a domenica 16 giugno. Il circolo capitolino Antico Tiro a Volo è pronto ad ospitare l’undicesima edizione di uno degli eventi maggiormente prestigiosi del panorama tennistico italiano.

Errani contro Sabino al primo turno – Al primo turno del tabellone principale Sara Errani affronterà la wild card Lisa Sabino, svizzera classe ’86, attuale numero 411 del mondo che si allena a Roma con coach Alessandro Galli. Un esordio insidioso per la finalista del Roland Garros 2012, alla caccia di punti preziosi per risalire la classifica WTA. “Sono contentissima di essere qui – ha dichiarato Errani dopo essersi allenata all’Antico Tiro a Volo –, vediamo come andrà il torneo. Sono tornata dopo 12 anni, è un torneo che mi piace e in cui si sta bene. Gli attimi migliori della mia carriera? Sono concentrata sul futuro, ho ancora tanti obiettivi. Quando mi ritirerò avrò tempo per guardarmi indietro e tornare con la mente a ciò che di bello ho conquistato negli anni. Ma non è ancora arrivato quel momento”.

Pieri sfida la numero 1 Voegele – Sorteggio sfortunato per Jessica Pieri, che se la vedrà con la testa di serie numero 1 Stefanie Voegele: la toscana classe ’97 proverà a confermare quanto di buono ottenuto all’Antico Tiro a Volo negli anni, con una semifinale e un quarto di finale raggiunti, quest’ultimo lo scorso anno. Molto interessanti anche i match tra Martina Di Giuseppe e Paula Ormaechea, quello tra Anastasia Grymalska ed Anna Tatishvili e la sfida fra Elisabetta Cocciaretto e Valentini Grammatikopoulou. Si parte lunedì alle ore 10.00: in campo i match del tabellone di qualificazioni che vede in gara ben 13 giocatrici italiane, tra le quali Deborah Chiesa e Camilla Rosatello. Il grande tennis infiamma la capitale.