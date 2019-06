WTA e’Hertogenbosch: Il Main Draw. Kiki Bertens guida il seeding

(1) Bertens, Kiki vs Larsson, Johanna

(WC) Rus, Arantxa vs (WC) Schoofs, Bibiane

Qualifier vs Qualifier

Vikhlyantseva, Natalia vs (8) Anisimova, Amanda

(4) Tsurenko, Lesia vs Pliskova, Kristyna

Flipkens, Kirsten vs Krunic, Aleksandra

Qualifier vs Qualifier

Wang, Yafan vs (6) Zheng, Saisai

(5) Martic, Petra vs Hercog, Polona

Riske, Alison vs Muchova, Karolina

Qualifier vs Van Uytvanck, Alison

Alexandrova, Ekaterina vs (3) Mertens, Elise

(7) Kuzmova, Viktoria vs Gasparyan, Margarita

Barthel, Mona vs Qualifier

Kudermetova, Veronika vs Jabeur, Ons

(WC) Aiava, Destanee vs (2) Sabalenka, Aryna