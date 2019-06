ATP s-Hertogenbosch: Jannik Sinner inizia con un bel colpo le qualificazioni. Ora sfida tutta italiana con Thomas Fabbiano

Jannik Sinner ha raggiunto il secondo, decisivo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di s-Hertogenbosch. Il 17enne di Sesto Pusteria si è imposto al primo turno sullo slovacco Lukas Lacko in tre set per 6-7(6), 7-6(5), 6-2.

Sinner ha festeggiato oggi il suo debutto da professionista sull’erba. In Olanda ha affrontato Lacko, numero 138 del ranking mondiale. Il pusterese occupa invece la 215° posizione nella classifica ATP. Il primo set era equilibrato fino al 6-6. Entrambi i giocatori hanno piazzato rispettivamente un break. Nel tiebreak Lacko ha avuto il fiato più lungo, imponendosi per 8-6. Peccato, visto che Sinner sul 6-3 aveva tre set point a disposizione, ma non è riuscito a sfruttarli.

Nella seconda frazione di gioco Sinner era già avanti per 5-4 con break, poi Lacko ha piazzato il rebreak del 5-5 pari. Poco dopo pure questo set si è deciso nel tiebreak, con Sinner che questa volta ha chiuso i conti sul 7-5 in suo favore.

Nel terzo parziale Sinner ha dettato il ritmo, strappando due volte il turno di battuta allo slovacco. Dopo un’ora e 58 minuti di gioco l’azzurrino ha trasformato il suo primo match point per il 6-2 finale. Grande prestazione di Sinner, che domani nel secondo, decisivo turno se la vedrà con il connazionale Thomas Fabbiano (ATP 96).