ATP s’Hertogenbosch: Il Tabellone di Quali. Ben 4 gli azzurri al via. Jannik Sinner entra come alternates

ATP s-Hertogenbosch 250 | Erba | e635.750

(1) Klahn, Bradley vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Mahut, Nicolas vs (6) Davidovich Fokina, Alejandro

(2) Fabbiano, Thomas vs (WC) Ruusuvuori, Emil

(Alt) Sinner, Jannik vs (7) Lacko, Lukas

(3) Jung, Jason vs Giron, Marcos

Horansky, Filip vs (8) Caruso, Salvatore

(4) Bolt, Alex vs Brands, Daniel

Gerasimov, Egor vs (5) Paul, Tommy

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Thomas Fabbiano vs [WC] Emil Ruusuvuori

2. Lesley Kerkhove vs [10] Antonia Lottner

3. [WC] Nicolas Mahut vs [6] Alejandro Davidovich Fokina

4. Sabine Lisicki vs [11] Greet Minnen

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fanny Stollar vs [8] Tamara Korpatsch

2. Marina Melnikova vs [12] Georgina Garcia Perez

3. [5] Varvara Lepchenko vs [WC] Indy de Vroome

4. [1] Fiona Ferro vs [WC] Noa Liauw A Fong

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Jannik Sinner vs [7] Lukas Lacko

2. [4] Alex Bolt vs Daniel Brands

3. Egor Gerasimov vs [5] Tommy Paul

4. [1] Bradley Klahn vs Andrea Arnaboldi

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Paula Badosa Gibert vs Katarzyna Kawa

2. [6] Priscilla Hon vs Dalma Galfi

3. Michaela Honcova vs [9] Anna Kalinskaya

4. [2] Christina Mchale vs [WC] Rosalie Van Der Hoek

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Horansky vs [8] Salvatore Caruso

2. [3] Jason Jung vs Marcos Giron

3. [3] Ysaline Bonaventure vs [WC] Arianne Hartono

4. Barbora Stefkova vs [7] Elena Rybakina