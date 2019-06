Roland Garros Juniores: Flavio Cobolli in finale nel doppio

Flavio Cobolli ha raggiunto la finale di doppio del Roland Garros Junior in coppia con lo svizzero Dominic Stephan Stricker.

In mattinana hanno prima regolato nei quarti di finale Damm/Kodat per 6-4 6-4 e poi qualche ora più tardi hanno sconfitto in semifinale per 6-3 6-1 Fomin/Onclin.

In finale sfideranno Matheus Pucinelli De Almeida eThiago Agustin Tirante.