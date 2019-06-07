Challenger Little Rock: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale e Quarti di Finale
Challenger Little Rock CH | Cemento | $81.240 – Ottavi di Finale e Quarti di Finale
Indoor Ct1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)
1. Ryan Shane vs [PR] Daniel Nguyen
2. [10/WC] Tim Smyczek vs [6] Christopher Eubanks
3. [16] Joao Menezes vs [4] Mitchell Krueger
4. [7] Darian King vs [11] Zhe Li
5. Ryan Shane OR [PR] Daniel Nguyen vs [ITF] Alexander Ritschard OR [8] Dudi Sela
6. [7] Darian King OR [11] Zhe Li vs [15] Collin Altamirano OR [PR] Raymond Sarmiento
Indoor Ct3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)
1. [ITF] Alexander Ritschard vs [8] Dudi Sela
2. [3] Noah Rubin vs [13] Thai-Son Kwiatkowski
3. Zhizhen Zhang vs [12] Duckhee Lee
4. [15] Collin Altamirano vs [PR] Raymond Sarmiento
5. [3] Noah Rubin OR [13] Thai-Son Kwiatkowski vs [10/WC] Tim Smyczek OR [6] Christopher Eubanks
6. Zhizhen Zhang OR [12] Duckhee Lee vs [16] Joao Menezes OR [4] Mitchell Krueger
TAG: Challenger Little Rock, Challenger Little Rock 2019
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