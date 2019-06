Challenger Little Rock: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale e Quarti di Finale

Challenger Little Rock CH | Cemento | $81.240 – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

Indoor Ct1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)

1. Ryan Shane vs [PR] Daniel Nguyen



Il match deve ancora iniziare

2. [10/WC] Tim Smyczek vs [6] Christopher Eubanks



Il match deve ancora iniziare

3. [16] Joao Menezes vs [4] Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Darian King vs [11] Zhe Li



Il match deve ancora iniziare

5. Ryan Shane OR [PR] Daniel Nguyen vs [ITF] Alexander Ritschard OR [8] Dudi Sela



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Darian King OR [11] Zhe Li vs [15] Collin Altamirano OR [PR] Raymond Sarmiento



Il match deve ancora iniziare

Indoor Ct3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)

1. [ITF] Alexander Ritschard vs [8] Dudi Sela



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Noah Rubin vs [13] Thai-Son Kwiatkowski



Il match deve ancora iniziare

3. Zhizhen Zhang vs [12] Duckhee Lee



Il match deve ancora iniziare

4. [15] Collin Altamirano vs [PR] Raymond Sarmiento



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Noah Rubin OR [13] Thai-Son Kwiatkowski vs [10/WC] Tim Smyczek OR [6] Christopher Eubanks



Il match deve ancora iniziare

6. Zhizhen Zhang OR [12] Duckhee Lee vs [16] Joao Menezes OR [4] Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare