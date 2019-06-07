Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Little Rock: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale e Quarti di Finale

07/06/2019 16:07 Nessun commento
Dudi Sela nella foto
Dudi Sela nella foto

USA Challenger Little Rock CH | Cemento | $81.240 – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

Indoor Ct1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)
1. Ryan Shane USA vs [PR] Daniel Nguyen USA

Il match deve ancora iniziare

2. [10/WC] Tim Smyczek USA vs [6] Christopher Eubanks USA

Il match deve ancora iniziare

3. [16] Joao Menezes BRA vs [4] Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

4. [7] Darian King BAR vs [11] Zhe Li CHN

Il match deve ancora iniziare

5. Ryan Shane USA OR [PR] Daniel Nguyen USA vs [ITF] Alexander Ritschard USA OR [8] Dudi Sela ISR

Il match deve ancora iniziare

6. [7] Darian King BAR OR [11] Zhe Li CHN vs [15] Collin Altamirano USA OR [PR] Raymond Sarmiento USA

Il match deve ancora iniziare


Indoor Ct3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00)
1. [ITF] Alexander Ritschard USA vs [8] Dudi Sela ISR

Il match deve ancora iniziare

2. [3] Noah Rubin USA vs [13] Thai-Son Kwiatkowski USA

Il match deve ancora iniziare

3. Zhizhen Zhang CHN vs [12] Duckhee Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

4. [15] Collin Altamirano USA vs [PR] Raymond Sarmiento USA

Il match deve ancora iniziare

5. [3] Noah Rubin USA OR [13] Thai-Son Kwiatkowski USA vs [10/WC] Tim Smyczek USA OR [6] Christopher Eubanks USA

Il match deve ancora iniziare

6. Zhizhen Zhang CHN OR [12] Duckhee Lee KOR vs [16] Joao Menezes BRA OR [4] Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

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