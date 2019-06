Roland Garros: Semifinale deludente per colpa anche del vento. Rafael Nadal vince in tre set contro Roger Federer

Dopo le sei vittorie consecutive ottenute dal 2014 ad oggi Roger Federer è tornato ad inchinarsi a Rafael Nadal.

Nella prima semifinale del Roland Garros lo spagnolo ha battuto Roger per 6-3 6-4 6-2.

A rovinare lo spettacolo, soprattutto nella prima parte dell’incontro, è stato il forte vento, che per la verità è sembrato mettere più in difficoltà Federer rispetto a Nadal. L’elvetico ha commesso alcuni errori di troppo e il maiorchino, che dal canto suo non ha sbagliato praticamente nulla, è stato abile a sfruttarli.

Nel primo set Federer si è subito trovato sotto per 2-0 perdendo la battuta al suo primo turno di servizio. Roger ha trovato il break al quinto game, ma Nadal gliel’ha restituito in quello seguente, involandosi verso la conquista della frazione. Nella seconda è stato lo svizzero ad andare sul 2-0, subendo però subito a sua volta un break nel terzo gioco.

Roger ha dato più volte l’impressione di poter far suo il set ma, sul 4-4, nel nono game ha perso il servizio dopo essere stato avanti 40-0. Un duro colpo a livello mentale che Federer, parso sempre meno convinto di potercela fare, non è più riuscito a superare.

Nadal si è così aggiudicato il confronto al secondo match ball dopo 2h25′ di gioco e domenica, in quella che sarà la sua 12a finale, andrà a caccia del suo 12o titolo a Parigi.

Di fronte si troverà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Dominic Thiem .

