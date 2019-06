Roland Garros: Nessun problema per Novak Djokovic e Dominic Thiem che si sfideranno in semifinale

Novak Djokovic approda alle semifinali del Roland Garros senza aver perso nemmeno un set.

Il serbo nei quarti di finale ha superato Alexander Zverev per 7-5 6-2 6-2 e ora se la vedrà con Dominic Thiem, che ha battuto Karen Khachanov per 6-2 6-4 6-2.

Djokovic a differenza delle sfide precedenti ha faticato di più all’inizio, ma poi grazie alla sua costanza ha fatto la differenza sul tedesco. Dopo aver concesso palle break nei primi due game, il balcanico nel quarto ha dovuto concedere la battuta a Zverev. Ma a quel punto la sua reazione è stata veemente, infilando sei giochi che hanno deciso il primo e il secondo set. Nel terzo due incredibili errori del 22enne al sesto gioco hanno spianato la strada a Nole.

L’austriaco dal canto suo non ha concesso nemmeno un’opportunità al russo di togliergli il servizio per volare al penultimo atto per la quarta volta consecutiva dove affronterà il numero uno al mondo.