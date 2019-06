WTA Palermo: Julia Goerges dice di Si

Si arricchisce di un’altra stella del tennis il tabellone principale dei “30^ Palermo Ladies Open”, Torneo internazionale del circuito WTA in programma al Country Time Club di Palermo dal 20 al 28 luglio prossimi. Dopo Kiki Bertens, n. 4 al mondo e vincitrice lo scorso maggio del WTA Premier Mandatory di Madrid, gli organizzatori hanno ufficializzato la partecipazione della tedesca, Julia Goerges, 30 anni, n 18 al mondo, ma con un best ranking da n. 9.

Sul rinnovato campo centrale del Country si potrebbe, quindi, riproporre il quarto di finale dello scorso anno a Wimbledon quando la Georges, vincendo 3-6 7-5 6-1 proprio contro la Bertens, approdò in semifinale nel Torneo più importante al mondo.

La tennista tedesca ha conquistato in carriera 7 titoli WTA in singolare e 5 in doppio, insieme a 12 titoli ITF (6 in singolare ed altrettanti in doppio). Il 20 agosto del 2018 era entrata nella Top Ten (n. 9 al mondo), mentre attualmente è numero 18 della classifica.

“Nel rispetto di una tradizione che ha visto a Palermo tante delle migliori giocatrici del circuito – ha sottolineato il Direttore del Torneo, Oliviero Palma – anche nell’anno del ritorno a casa degli Internazionali, siamo in grado di offrire agli appassionati un tabellone di assoluto valore. Avere due giocatrici tra le prime 20 al mondo, di cui una, la Bertens, n. 4, è motivo di grande soddisfazione. Le iscrizioni al tabellone principale scadranno il prossimo 10 giugno e non è detto che non ci possano essere altre piacevoli sorprese per gli appassionati che continuano a darci fiducia come testimonia il dato al botteghino con poco meno di mille abbonamenti, già, acquistati”

Abbonamenti e biglietti (giornalieri) sono in vendita sulla piattaforma web Vivaticket. Il prezzo degli abbonamenti varia da 160 a 250 euro. Novità dell’edizione 2019 è il biglietto ground che consentirà l’accesso a tutti i campi secondari da sabato 20 a giovedì 25 luglio.