ITF Roma Tiro a Volo: Tutto pronto per il torneo. Biagianti e Lombardo wild card nelle qualificazioni

“Stiamo organizzando l’edizione più bella di sempre e non vediamo l’ora di partire”. È questo l’obiettivo del dottor Giuseppe Centro, vero e proprio deus ex machina del torneo ITF femminile di Roma – Antico Tiro a Volo, uno degli appuntamenti tennistici più importanti a livello nazionale. Le premesse per l’undicesima edizione, al via lunedì 10 giugno sui campi dello storico circolo romano nel cuore del quartiere Parioli, sono eccellenti, con tre tenniste top-100 ad arricchire una entry list di assoluto spessore, rafforzata dalla presenza dell’ex numero 5 mondiale Sara Errani.

Giuseppe Centro: “Orgogliosi di avere Sara Errani” – La tennista romagnola, vincitrice in carriera di 9 tornei Wta e finalista al Roland Garros nel 2012 e agli Internazionali d’Italia nel 2014, ha ufficializzato il ritorno sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo, dove raggiunse i quarti di finale nel 2007. “La presenza di Sara Errani è motivo d’orgoglio – ha rimarcato Giuseppe Centro – Abbiamo una entry list importante per questa undicesima edizione: ci teniamo tantissimo, ci mettiamo tanta passione e mi auguro che potremo continuare ad avere il successo degli scorsi anni. Al riguardo voglio ringraziare tutte le persone, gli amici consiglieri e gli sponsor che ci sostengono: grazie alla loro generosità stiamo organizzando un evento così importante, il più bello di sempre al Circolo Antico Tiro a Volo”.

Le romane Biagianti e Lombardo nelle qualificazioni – Sui campi dell’Antico Tiro a Volo saranno impegnate tante tenniste italiane. Nel tabellone principale, oltre a Sara Errani e in attesa delle altre wild card, sono già certe di un posto Martina Trevisan e Martina Di Giuseppe. Nelle qualificazioni sono iscritte le azzurre Anastasia Grymalska, Jessica Pieri, Stefania Rubini, Deborah Chiesa, Lucrezia Stefanini, Cristiana Ferrando, Lucia Bronzetti e Martina Caregaro. Oggi, intanto, l’organizzazione ha ufficializzato le prime due wild card per le qualificazioni, che andranno alle romane Beatrice Lombardo e Martina Biagianti.