Dominic Thiem: “Sono sicuro al 100% che Roger Federer o Rafael Nadal non avrebbero mai fatto una cosa del genere”. Roger Federer “Capisco la frustrazione di Thiem”

Dominic Thiem è stato costretto ad interrompere la sua conferenza stampa perché la sala più grande doveva ospitare la conferenza di Serena Williams appena sconfitta al Roland Garros.

Thiem commenta l’accaduto: “In realtà non ero arrabbiato o frustrato più di tanto, forse solo in quel preciso momento ho provato un po’ di rammarico.

Sono sicuro al 100% che Roger Federer o Rafael Nadal non avrebbero mai fatto una cosa del genere”.

Anche Federer ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti di Thiem: “Qualcosa non ha funzionato sicuramente. C’è sempre un modo per fare andare le cose nel verso giusto. Se avessi perso oggi contro Mayer, gli avrei dato la precedenza in conferenza stampa. Capisco la frustrazione di Thiem”.