Roland Garros Junior: Delai affronta una wild card, Pachkaleva per Federica Rossi

E’ stato sorteggiato il tabellone femminile del Roland Garros Juniores 2019. Come anticipato QUI, Federica Rossi e Melania Delai hanno superato le qualificazioni e prenderanno parte alla manifestazione parigina, contrariamente a Lisa Pigato che è stata sconfitta dall’argentina Geller al turno decisivo del torneo cadetto.

Federica Rossi, classe 2001 e n.84 delle classifiche mondiali ITF (best ranking al n.62), esordirà contro Taisya Pachkaleva, numero 59 tra le under 18. Tra le due giocatrici vi sono due precedenti, entrambi appannaggio della giocatrice russa: le due sfide risalgono al 2018, i più legati al tennis giovanile ricorderanno sicuramente la semifinale disputata nel G2 di Salsomaggiore Terme e vinta da Pachkaleva in due set (in finale venne poi sconfitta da Federica Sacco).

Scontro inedito per Melania Delai, classe 2002 e n.87 ITF, che al primo turno affronterà la francese Julie Belgraver, numero 75 del mondo, per la prima volta in carriera. L’allieva di Alessandro Bertoldero è inserita nello spicchio di tabellone della testa di serie numero quattro, la statunitense Alexa Noel, recente vincitrice del Trofeo Bonfiglio, con la quale potrebbe scontrarsi al terzo turno.

PRIMO TURNO ITALIANE

Federica Rossi (Q,ITA) vs Taisya Pachkaleva (RUS)

Melania Delai (Q,ITA) vs Julie Belgraver (WC,FRA)