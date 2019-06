Challenger Vicenza: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali (VIDEO)

Challenger Vicenza CH | Terra | e46.600 – Quarti di Finale e Semifinali

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [WC] Francesco Forti vs [5] Gianluca Mager



CH Vicenza Francesco Forti Francesco Forti 1 2 Gianluca Mager [5] Gianluca Mager [5] 6 6 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Forti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Forti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Forti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Forti 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-4 → 1-5 F. Forti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Forti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Forti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

2. [Q] Benjamin Hassan OR [4] Facundo Bagnis vs [8] Filippo Baldi (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Francesco Forti OR [5] Gianluca Mager vs [9] Alessandro Giannessi (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Goncalo Oliveira / Andrei Vasilevski OR Luis David Martinez / Andrea Vavassori vs Hans Podlipnik-Castillo / Marc Polmans OR [2] Fabricio Neis / Fernando Romboli



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30)

1. [Q] Benjamin Hassan vs [4] Facundo Bagnis



CH Vicenza Benjamin Hassan Benjamin Hassan 0 7 3 4 Facundo Bagnis [4] • Facundo Bagnis [4] 0 5 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Bagnis 4-2 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Hassan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Bagnis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 B. Hassan 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Bagnis 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Hassan 15-0 30-0 3-3 → 4-3 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 B. Hassan 15-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Hans Podlipnik-Castillo / Marc Polmans vs [2] Fabricio Neis / Fernando Romboli (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Goncalo Oliveira / Andrei Vasilevski vs Luis David Martinez / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare