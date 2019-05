Roland Garros: Il programma completo di Sabato 01 Giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Simona Halep vs Lesia Tsurenko

Novak Djokovic vs Salvatore Caruso

Antoine Hoang vs Gael Monfils

Serena Williams vs Sofia Kenin

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Fabio Fognini vs Roberto Bautista agut

Naomi Osaka vs Katerina Siniakova

Dominic Thiem vs Pablo Cuevas

Andrea Petkovic vs Ashleigh Barty

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Dusan Lajovic vs Alexander Zverev

Anna Blinkova vs Madison Keys

Jordan Thompson vs Juan Martin Del potro

Court 1 – Ore: 11:00

Diane Parry / Fiona Ferro vs Zhaoxuan Yang / Alicja Rosolska

Monica Puig vs Iga Swiatek

Karen Khachanov vs Martin Klizan

Amanda Anisimova vs Irina-Camelia Begu

Court 14 – Ore: 11:00

Shuai Zhang / Samantha Stosur vs Sabrina Santamaria / Danielle Collins

Jan-Lennard Struff vs Borna Coric

Jurgen Melzer / Nicolas Mahut vs Andreas Mies / Kevin Krawietz

Ekaterina Alexandrova vs Aliona Bolsova

Court 7 – Ore: 11:00

Aryna Sabalenka / Elise Mertens vs Rebecca Peterson / Oksana Kalashnikova

Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs Benoit Paire / Leander Paes

Petra Martic / Alizé Cornet vs Kristina Mladenovic / Timea Babos

Oliver Marach / Hao-Ching Chan vs Benoit Paire / Chloé Paquet

Court 6 – Ore: 11:00

Yifan Xu / Gabriela Dabrowski vs Yafan Wang / Xinyun Han

Bob Bryan / Mike Bryan vs Horia Tecau / Jean-julien Rojer

Austin Krajicek / Darija Jurak vs Aisam-ul-haq Qureshi / Nadiia Kichenok

Marcelo Melo / Lukasz Kubot vs Fabrice Martin / Jeremy Chardy

Court 13 – Ore: 11:00

Bruno Soares / Nicole Melichar vs Edouard Roger-vasselin / Andreja Klepac

Christopher Rungkat / Cheng-Peng Hsieh vs Quentin Halys / Gregoire Barrere

Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok vs Marketa Vondrousova / Magdalena Rybarikova

Luke Bambridge / Asia Muhammad vs Nikola Mektic / Alicja Rosolska

Guillermo Duran / Federico Delbonis vs Joran Vliegen / Mikhail Kukushkin