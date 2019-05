Roland Garros: Karolina Pliskova si ferma al terzo turno. Naomi Osaka n.1 del mondo anche dopo il Roland Garros

Karolina Pliskova esce di scena al terzo turno del Roland Garros.

La numero 2 del seeding e recente vincitrice a Roma, si è arresa 6-3 6-3 alla croata Petra Martic.

Questa eliminazione chiude ogni discorso relativo al numero 1 WTA, almeno per le prossime due settimane, dato che Pliskova sarebbe dovuta arrivare almeno in finale per diventare la nuova n.1 del mondo.

Naomi Osaka quindi resta al n.1 del mondo.

La partita punto per punto