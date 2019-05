L’onesta di Henri Laaksonen: “Djokovic è troppo più forte di me”

Sicuramente onesta la disamina di Henri Laaksonen sconfitto ieri al secondo turno del Roland Garros da Novak Djokovic.

“Ho forse iniziato in maniera troppo passiva, ma nel primo set Djokovic ha giocato benissimo. Se gli concedi un colpo facile ti punisce immediatamente, ma è proprio per questo che è il numero uno al mondo. Non regala niente e bisogna meritarsi ogni punto: Djokovic è troppo più forte di me.

In ogni caso non ho rimpianti e devo essere contento di essere riuscito a superare il primo turno”.