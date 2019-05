Dal Roland Garros: Fabio Fognini “Sto vivendo il momento migliore della mia carriera, so bene che i risultati dipendono da tanti fattori e non soltanto dal sottoscritto, ma questa volta al Roland Garros può succedere di tutto”

Fabio Fognini : “La partita è girata nel terzo set, quando è andato avanti di un break doveva vincere il game successivo a tutti i costi ed invece me lo sono andato a prendere io. Sapevo che sarebbe stata dura perché si giocava nelle condizioni migliori per lui. C’è tanta umidità in questi giorni a Parigi e non riuscivo a cambiare il ritmo dello scambio, tirava sempre molto forte e il suo servizio è difficile da leggere con quel lancio di palla molto alto. Poi nel quarto set sono stato molto aggressivo cercando i punti a rete per accelerare. Era tardi, non si vedeva ‘una mazza’ perché stava facendo scuro, ma per fortuna l’ho chiusa. Sto vivendo il momento migliore della mia carriera, so bene che i risultati dipendono da tanti fattori e non soltanto dal sottoscritto, ma questa volta al Roland Garros può succedere di tutto”.

“Ci sarà da correre tanto contro Bautista Agut, sarà un’altra battaglia, ma a questo punto del torneo è inevitabile. C’è tensione ma serve per andare in campo e far bene. La posta in palio è molto alta ed è giusto così”.