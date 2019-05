Dal Roland Garros: Salvatore Caruso “Sono entrato in campo convinto di quello che dovevo fare, e devo dire che l’ho fatto alla perfezione”

Salvatore Caruso : “Sono entrato in campo convinto di quello che dovevo fare, e devo dire che l’ho fatto alla perfezione. Dare 61 62 nei primi due set a Simon non è facile… Sono molto contento della mia prestazione. Magari come livello del tennis non è la migliore partita della carriera, ma sicuramente la migliore per come l’ho gestita, da giocatore maturato, pronto. Con il mio allenatore Paolo Cannova abbiamo lavorato tanto e ci meritiamo questo successo. Nei momenti più difficili, quando i risultati non arrivano, siamo sempre stati costruttivi nel capire cosa mi mancava “.

“Bisogna saper gestire i momenti in cui sei avanti, così come quelli in cui sei sotto nel punteggio. Nel terzo set era importante restare attaccato, giocarsela punto a punto. Se hai solo un break di svantaggio puoi recuperare e io l’ho fatto”.

“Ora mi voglio godere questo bel risultato, a Djokovic penserò da domani. Tensione? Entrerò in campo come sempre, è solo una partita di tennis, non esageriamo. Chi preferisco tra Djokovic, Federer e Nadal? Mi piace il bel tennis e con Federer mi sono allenato a per tre giorni nel 2013 a Zurigo prima dei Masters 1000 americani. Un grandissimo”.