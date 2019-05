Roland Garros: Il programma completo di Venerdì 31 Maggio

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Petra Martic vs Karolina Pliskova

Garbiñe Muguruza vs Elina Svitolina

David Goffin vs Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas vs Filip Krajinovic

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elise Mertens vs Anastasija Sevastova

Casper Ruud vs Roger Federer

Sloane Stephens vs Polona Hercog

Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Marketa Vondrousova vs Carla Suarez navarro

Pablo Carreno busta vs Benoit Paire

Nicolas Mahut vs Leonardo Mayer

Johanna Konta vs Viktoria Kuzmova

Court 1 – Ore: 11:00

Tim Puetz / Matwe Middelkoop vs Fabrice Martin / Jeremy Chardy

Kei Nishikori vs Laslo Djere

David Vega hernandez / Alex De minaur vs Quentin Halys / Gregoire Barrere

Belinda Bencic vs Donna Vekic

Court 14 – Ore: 11:00

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Tristan Lamasine / Enzo Couacaud

Veronika Kudermetova vs Kaia Kanepi

Juan Ignacio Londero vs Corentin Moutet

Court 7 – Ore: 11:00

Divij Sharan / Marcelo Demoliner vs John Peers / Henri Kontinen

Diego Schwartzman / Guido Pella vs Lorenzo Sonego / Matteo Berrettini

Geoffrey Blancaneaux / Elliot Benchetrit vs Mate Pavic / Oliver Marach

Benoit Paire / Leander Paes vs Martin Klizan / Dominic Inglot

Court 6 – Ore: 11:00

Janko Tipsarevic / Dusan Lajovic vs Igor Zelenay / Denys Molchanov

Laura Siegemund / Anna-Lena Friedsam vs Xenia Knoll / Amanda Anisimova

Marius Copil / Rohan Bopanna vs Antoine Hoang / Benjamin Bonzi

Casper Ruud / Miomir Kecmanovic vs Guillermo Duran / Federico Delbonis

Court 9 – Ore: 11:00

Natela Dzalamidze / Vitalia Diatchenko vs Johanna Larsson / Kirsten Flipkens

Vera Zvonareva / Ekaterina Alexandrova vs Kveta Peschke / Nicole Melichar

Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis vs Horia Tecau / Jean-julien Rojer

Court 12 – Ore: 11:00

Joran Vliegen / Mikhail Kukushkin vs Feliciano Lopez / Pablo Cuevas

Andreja Klepac / Lucie Hradecka vs Andrea Petkovic / Sofia Kenin

Shelby Rogers / Monica Puig vs Barbora Strycova / Su-Wei Hsieh

Marton Fucsovics / Timea Babos vs Tristan Lamasine / Manon Arcangioli

Juan Sebastian Cabal / Abigail Spears vs Ivan Dodig / Latisha Chan

Court 13 – Ore: 11:00

Katarina Srebotnik / Raquel Atawo vs Jessica Pegula / Desirae Krawczyk

Anett Kontaveit / Daria Kasatkina vs Latisha Chan / Hao-Ching Chan

Abigail Spears / Nadiia Kichenok vs Sara Sorribes tormo / Maria Jose Martinez sanchez

Demi Schuurs / Anna-Lena Groenefeld vs Saisai Zheng / Yingying Duan

Artem Sitak / Makoto Ninomiya vs Rajeev Ram / Barbora Krejcikova