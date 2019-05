Roland Garros: Nessun intoppo per Rafael Nadal. Fuori Pella. Avanza Tsitisipas

Prosegue senza grandi intoppi l’avventura di Rafael Nadal al Roland Garros. Nel secondo turno dello slam parigino, il maiorchino ha piegato la resistenza di Yannick Maden (114) in tre set, 6-1 6-2 6-4. Dopo due set senza sbavature da parte dello spagnolo, nella frazione decisiva il tedesco ha per la prima volta trovato un break nel sesto gioco e poi anche nell’ottavo, ma il suo avversario gli ha a sua volta rubato il servizio per tre volte, spegnendo sul nascere ogni velleità di rimonta.

La prima sorpresa di giornata è giunta dal giovane atleta di casa Corentin Moutet (110), impostosi a sorpresa sull’argentino Guido Pella col punteggio di 6-3 6-1 2-6 7-5. Da segnalare infine la vittoria, non sul velluto come si sarebbe potuto pronosticare, del greco Stefanos Tsitsipas, che ha concesso un set al boliviano Hugo Dellien (86), battuto 4-6 6-0 6-3 7-5 in 2h49′.