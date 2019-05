XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: avanza Galvani, oggi in campo De Rossi

Sono cominciati nella giornata di ieri, in Montenegro, i XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: al via, tra le nazioni partecipanti, c’è anche San Marino che, come ogni anno, schiera alcuni suoi portacolori anche nel tennis.

Stefano Galvani ha vinto senza problemi il suo match d’esordio contro Vital Flurin Leuch, classe 1997 proveniente dal Liechtenstein, senza ranking ATP in singolare (n.1617 ITF), col punteggio di 6-1 6-1 ed ora attenderà il vincente della sfida tra il montenegrino Rrezart Cungu e il lussemburghese Ugo Yann Nastasi.

Nel tardo pomeriggio, pioggia permettendo, sui campi in terra battuta del TC Slovenska Plaza di Budva, farà il suo esordio anche Marco De Rossi, opposto al cipriota Stefanos Savva. C’è in palio un posto nei quarti di finale contro Matthew Asciak o Pablo Ricardo Roderio Stetson.

Previsto per la giornata odierna, sempre nel caso in cui le condizioni meteorologiche dovessero migliorare, anche l’esordio nel torneo di doppio della coppia De Rossi/Galvani che ha ben poche possibilità di vittoria contro i monegaschi Arneodo e Catarina.





Lorenzo Carini