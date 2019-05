Challenger Surbiton, Prostejov, Little Rock, Poznan e Almaty: La situazione aggiornata

Settimana 03-09 Giugno 2019

SURBITON , UK (G) /125 (€)

PROSTEJOV , Czech Republic (CL) /100 (€)

POZNAN , Poland (CL) /90 (€)

ALMATY , Kazakhstan (CL) /80 ($)

LITTLE ROCK , AR. US (H) /90 ($)

Surbiton, UK Challenger Tour 125

Date: 6/3/2019 Original Cut Off: 193 Ranking Date: 5/13/2019

54 Ebden, Matthew (AUS)

62 Humbert, Ugo (FRA)

63 McDonald, Mackenzie (USA)

68 Thompson, Jordan (AUS)

80 Kudla, Denis (USA)

81 Copil, Marius (ROU)

82 Gojowczyk, Peter (GER)

83 Evans, Daniel (GBR)

85 Tomic, Bernard (AUS)

97 Karlovic, Ivo (CRO)

106 Lopez, Feliciano (ESP)

108 Granollers, Marcel (ESP)

112 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

114 Maden, Yannick (GER)

115 Schnur, Brayden (CAN)

119 Ivashka, Ilya (BLR)

125 Polansky, Peter (CAN)

128 Baghdatis, Marcos (CYP)

129 Jung, Jason (TPE)

130 Bachinger, Matthias (GER)

132 Bolt, Alex (AUS)

133 Paul, Tommy (USA)

142 Hoang, Antoine (FRA)

145 Ramanathan, Ramkumar (IND)

146 Lacko, Lukas (SVK)

147 Kwon, Soonwoo (KOR)

150 Donskoy, Evgeny (RUS)

153 Duckworth, James (AUS)

162 Clarke, Jay (GBR)

164 Horansky, Filip (SVK)

167 Bemelmans, Ruben (BEL)

171 Brown, Dustin (GER)

173 Koepfer, Dominik (GER)

174 Ward, James (GBR)

176 Kubler, Jason (AUS)

179 Brands, Daniel (GER)

182 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

186 Moriya, Hiroki (JPN)

187 Sugita, Yuichi (JPN)

188 Rodionov, Jurij (AUT)

193 Basic, Mirza (BIH)

Prostejov, Czech Republic Challenger Tour 100

Date: 6/3/2019 Original Cut Off: 283 (ATP) / 21 (ITF) Ranking Date: 5/13/2019

60 Klizan, Martin (SVK)

64 Haase, Robin (NED)

73 Londero, Juan Ignacio (ARG)

76 Ruud, Casper (NOR)

78 Delbonis, Federico (ARG)

84 Kecmanovic, Miomir (SRB)

88 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

95 Andujar, Pablo (ESP)

99 Vesely, Jiri (CZE)

122 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

131 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

134 Kovalik, Jozef (SVK)

135 Rosol, Lukas (CZE)

141 Trungelliti, Marco (ARG)

202 Gaio, Federico

205 Galan, Daniel Elahi (COL)

219 Balazs, Attila (HUN)

225 De Greef, Arthur (BEL)

229 Bellucci, Thomaz (BRA)

232 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

234 de Bakker, Thiemo (NED)

235 Safwat, Mohamed (EGY)

237 Miedler, Lucas (AUT)

238 Kavcic, Blaz (SLO)

239 Donati, Matteo

244 Uchida, Kaichi (JPN)

249 Pavlasek, Adam (CZE)

255 Ignatik, Uladzimir (BLR)

256 Darcis, Steve (BEL)

269 Benchetrit, Elliot (FRA)

274 De Schepper, Kenny (FRA)

278 Taberner, Carlos (ESP)

280 Melzer, Gerald (AUT)

282 Robert, Stephane (FRA)

283 Grigelis, Laurynas (LTU)

10 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

12 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF

14 Jomby, Tom (FRA) ITF

16 Denolly, Corentin (FRA) ITF

21 Ehrat, Sandro (SUI) ITF

Alternates

288 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

289 Blanch, Ulises (USA)

291 Bonzi, Benjamin (FRA)

299 Mukund, Sasi Kumar (IND)

Alternates ITF

23 Esteve Lobato, Eduard (ESP) ITF

Little Rock, USA Challenger Tour 90

Date: 6/3/2019 Original Cut Off: 357 (ATP) / 68 (ITF) Ranking Date: 5/13/2019

116 Harrison, Ryan (USA)

138 Mmoh, Michael (USA)

155 Sock, Jack (USA)

159 Chung, Hyeon (KOR)

169 Rubin, Noah (USA)

172 Krueger, Mitchell (USA)

184 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

195 Gomez, Emilio (ECU)

197 Young, Donald (USA)

201 Eubanks, Christopher (USA)

207 King, Darian (BAR)

224 Torpegaard, Mikael (DEN)

230 Quiroz, Roberto (ECU)

233 Couacaud, Enzo (FRA)

240 Sela, Dudi (ISR)

241 Lee, Duckhee (KOR)

245 Li, Zhe (CHN)

250 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

271 Wolf, Jeffrey John (USA)

272 Peliwo, Filip (CAN)

279 Altamirano, Collin (USA)

304 Wu, Yibing (CHN)

312 Cressy, Maxime (USA)

316 Gomez-Herrera, Carlos (ESP) PR

320 Redlicki, Michael (USA)

327 Descotte, Matias Franco (ARG)

329 Zhang, Zhizhen (CHN)

330 Smith, Roy (AUS)

336 Song, Evan (USA)

339 Nguyen, Daniel (USA) PR

340 Neuchrist, Maximilian (AUT)

347 Sarkissian, Alexander (USA)

349 King, Kevin (USA)

352 Shane, Ryan (USA)

355 Menezes, Joao (BRA)

357 Nam, Ji Sung (KOR)

46 Ritschard, Alexander (SUI) ITF

63 Alvarez, Nicolas (PER) ITF

65 Cerundolo, Francisco (ARG) ITF

66 Erler, Alexander (AUT) ITF

68 Zukas, Matias (ARG) ITF

Alternates ATP

360 Piros, Zsombor (HUN)

362 Klein, Brydan (GBR)

364 Haerteis, Johannes (GER)

365 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

368 Estrella Burgos, Victor (DOM)

369 Kozlov, Stefan (USA)

Alternates ITF

69 Berrettini, Jacopo ITF

76 Arconada, Jordi (USA) ITF

78 Mena, Facundo (ARG) ITF

Poznan, Poland Challenger Tour 90

Date: 6/3/2019 Original Cut Off: 226 (ATP) / 19 (ITF) Ranking Date: 5/13/2019

69 Krajinovic, Filip (SRB)

86 Carballes Baena, Roberto (ESP)

105 Laaksonen, Henri (SUI)

107 Daniel, Taro (JPN)

118 Ymer, Elias (SWE)

120 Sousa, Pedro (POR)

121 Novak, Dennis (AUT)

123 Moutet, Corentin (FRA)

127 Ofner, Sebastian (AUT)

139 Otte, Oscar (GER)

140 Mager, Gianluca

143 Martinez, Pedro (ESP)

148 Caruso, Salvatore

151 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

152 Molleker, Rudolf (GER)

154 Halys, Quentin (FRA)

161 Baldi, Filippo

163 Domingues, Joao (POR)

168 Giannessi, Alessandro

175 Lopez Perez, Enrique (ESP)

183 Coppejans, Kimmer (BEL)

189 Rola, Blaz (SLO)

190 Marcora, Roberto

199 Janvier, Maxime (FRA)

200 Quinzi, Gianluigi

203 Lestienne, Constant (FRA)

204 Arnaboldi, Andrea

206 Griekspoor, Tallon (NED)

208 Gombos, Norbert (SVK)

209 Arguello, Facundo (ARG)

212 Vatutin, Alexey (RUS)

213 Kolar, Zdenek (CZE)

215 Zhang, Ze (CHN)

216 Moroni, Gian Marco

221 Moraing, Mats (GER)

226 Robredo, Tommy (ESP)

4 Roca Batalla, Oriol (ESP) ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

7 Brancaccio, Raul ITF

13 Bangoura, Sekou (USA) ITF

19 Heyman, Christopher (BEL) ITF

Alternates ATP

248 Masur, Daniel (GER)

284 Choinski, Jan (GBR)

Alternates ITF

23 Esteve Lobato, Eduard (ESP) ITF

Almaty, Kazakhstan Challenger Tour 80

Date: 6/3/2019 Original Cut Off: 310 (ATP) / 29 (ITF) Ranking Date: 5/13/2019

90 Jaziri, Malek (TUN)

103 Istomin, Denis (UZB)

124 Travaglia, Stefano

137 Milojevic, Nikola (SRB)

158 Gerasimov, Egor (BLR)

165 Giustino, Lorenzo

166 Martin, Andrej (SVK)

180 Hanfmann, Yannick (GER)

191 Polmans, Marc (AUS)

194 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

210 Krstin, Pedja (SRB)

214 Giraldo, Santiago (COL)

217 Coria, Federico (ARG)

222 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

228 Cachin, Pedro (ARG)

242 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

247 Purcell, Max (AUS)

262 Kuhn, Nicola (ESP)

265 Oliveira, Goncalo (POR)

266 Diez, Steven (CAN)

206 Griekspoor, Scott (NED)

251 Santillan, Akira (AUS)

260 Vilella Martinez, Mario (ESP)

267 Sakharov, Gleb (FRA)

276 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

286 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

287 Wu, Tung-Lin (TPE)

293 Safiullin, Roman (RUS)

294 Cid Subervi, Roberto (DOM)

296 Harrison, Christian (USA)

297 Kotov, Pavel (RUS)

298 Serdarusic, Nino (CRO)

301 Brkic, Tomislav (BIH)

302 Muller, Alexandre (FRA)

308 Gojo, Borna (CRO)

310 Yevseyev, Denis (KAZ)

3 Popko, Dmitry (KAZ) ITF

9 Bonadio, Riccardo ITF

11 Mansouri, Skander (TUN) ITF

15 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

29 Kravchuk, Konstantin (RUS) ITF

Alternates ATP

313 Setkic, Aldin (BIH)

319 Vukic, Aleksandar (AUS)

321 Collarini, Andrea (ARG)

Alternates ITF

32 Guinard, Manuel (FRA) ITF