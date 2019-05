Simone Bolelli punta al doppio e pensa di lasciare dopo Wimbledon il singolare: “Nel 2020 ci sono le Olimpiadi di Tokyo e vorrei esserci”

Simone Bolelli : “Dopo Wimbledon valuterò se continuare a tutta o dedicarmi solo al doppio, che secondo me è una buona alternativa anche per le mie caratteristiche. L’obiettivo è giocare molte partite di doppio per finire l’anno con una classifica alta. Mi sta costando parecchio tornare su in singolare, anche fisicamente e continuo purtroppo a galleggiare intorno alla 200esima posizione mondiale. Devo essere realista e prendere una decisione”.

“Se possibile cercherò di giocare con compagni italiani. Fabio quando potrà, Seppi, Berrettini a cui questa disciplina piace molto. Ma dovrò cominciare a guardare anche all’estero. In doppio l’affiatamento è importante, non puoi cambiare sempre compagno”.

“A livello maschile l’Italia è messa molto bene. A cominciare da Berrettini e Sonego. Ma anche i più giovani Musetti e Sinner, con i quali ho giocato al Foro Italico sono destinati ad una grande carriera. Credo di avere ancora due, tre anni ad alto livello in doppio. Il tennis è la mia passione e credo che 33 anni siano un’età in cui si può ancora giocare, non da pensione. Nel 2020 ci sono le Olimpiadi di Tokyo e vorrei esserci”.