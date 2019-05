Roland Garros: Jasmine Paolini out al primo turno. Fuori l’Italia dal singolare femminile

Niente da fare per Jasmine Paolini sconfitta all’esordio del Roland Garros.

L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni e alla prima apparizione in un main draw slam, è stata eliminata da Daria Kasatkina classe 1997 e n.21 WTA con il risultato di 62 63.

Da segnalare che l’azzurra nel primo set avanti per 2 a 0, subiva da quel momento un duro parziale di sei game consecutivi, cedendo in questo modo la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Jasmine sotto per 1 a 5, con due break, recuperava un servizio nell’ottavo game, dopo aver annullato due palle match sul 2 a 5.

Nel nono gioco però, sul 3 a 5, l’azzurra cedeva per l’ennesima volta la battuta perdendo la partita per 6 a 3.

