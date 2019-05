Jamie Murray decide di separarsi da Bruno Soares. Il Roland Garros sarà l’ultimo torneo della coppia

Tre anni e mezzo e molti titoli dopo, Bruno Soares e Jamie Murray hanno deciso di separarsi. Il torneo del Roland Garros sarà l’ultimo della coppia.

La notizia è stata confermata lunedì dal brasiliano, che ha spiegato al blog brasiliano ‘Match Tie-Break’ cosa è successo.

“La decisione è arrivata dopo Roma. Jamie mi ha chiamato e abbiamo parlato. Mi ha detto che quando i risultati, non corrispondono alle aspettative, quello è il momento giusto per “cambiare aria”. È stata una piacevole conversazione e ho accettato. Anche se abbiamo giocato molto bene nelle ultime settimane, l’anno non ha funzionato “, ha confessato.

Soares ammette che l’intento della separazione è avvenuto da Murray. “È venuto da lui, ma lo rispetto”.