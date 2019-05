Roland Garros: I risultati completi del Day 3. La Osaka rischia. Avanza la Halep. A. Zverev al secondo turno

La vincitrice degli ultimi due tornei del Grande Slam, la giapponese Naomi Osaka, è andata vicinissima alla sorprendente eliminazione al primo turno del Roland Garros, riuscendo però a salvarsi in rimonta. La 21enne, numero 1 al mondo, si è infatti imposta per 0-6 7-6 (7/4) 6-1 sulla slovacca Anna Karolina Schmiedlova (WTA 90). Al prossimo turno affronterà la bielorussa Viktoria Azarenka (43 ma ex 1).

Dopo un primo set totalmente a senso unico, con la Osaka che ha fatto suoi la miseria di 9 scambi in 22′ di gioco, il secondo è stato più equilibrato, pur se condito da tre turni di battuta persi a testa. Dopo essere stata in quattro occasioni a due soli punti dal match, la 24enne ha mollato la presa e la trionfatrice degli US Open lo scorso anno e dell’Australian Open 2019 si è imposta al tie break prima di veleggiare nella frazione conclusiva, vinta in 28′.

Ha pure avuto bisogno di tre set, senza però sudare altrettanto freddo, la numero 3 mondiale Simona Halep. La rumena ha avuto un passaggio a vuoto nella frazione centrale contro un’Ajla Tomljnovic (47) decisamente in forma, ma è riuscita a superare l’australiana per 6-2 3-6 6-1 in 1h37′. Prossima avversaria sarà la polacca Magda Linette (87).

Reduce dalla vittoria all’Open di Ginevra, Alexander Zverev ha superato il primo turno al Roland Garros. Il tedesco ha però dovuto sudarsi la vittoria contro l’australiano John Millman (ATP 56) e ha impiegato più energie del previsto (il match è durato 4h08′). Il numero cinque al mondo, apparso sotto ritmo e troppo falloso, ha dovuto attendere il quinto set per superare 7-6 (7/4) 6-3 2-6 6-7 (5/7) 6-3 un avversario mai domo.

Nel derby sudamericano Juan Martin del Potro (9) non ha steccato contro il cileno Nicolas Jarry (58). L’argentino, dopo aver concesso il primo set, ha trovato il giusto ritmo e ha fatto suo l’incontro in maniera agevole per 3-6 6-2 6-1 6-4 in 2h07′.

Altro derby, questa volta tutto italiano, tra Fabio Fognini (12) e Andreas Seppi (71). Ha conquistato il pass, come da pronostico, il ligure. Il 32enne ha avuto la meglio nella prima frazione e ha fatto percorso netto nella seconda. Dopodiché la reazione di Seppi ha regalato al pubblico di Parigi il quarto set, dove Fognini si è imposto 6-3 6-0 3-6 6-3 mettendo a segno il break decisivo nell’ottavo game.