Roland Garros: terra amara per Shapovalov e Medvedev (di Marco Mazzoni)

“La terra battuta è una maestra severa. Non basta il braccio, ti costringe a lottare ma soprattutto a pensare. Contro l’avversario al di là della rete e contro te stesso, il rivale più temibile…”. Parole interessanti, estremamente sagge, che mi raccontò un valido collega dell’Equipequalche anno fa, durante una lunga sosta per la pioggia al bar del Roland Garros. Non erano sue, ma di un vecchio tecnico francese, uno che aveva lavorato con la generazione di tennisti transalpini dei primi anni 80. Non ricordo il suo nome, ma ricordo esattamente il suo pensiero sulla terra rossa, che condivido alla lettera. Perché questa riflessione, proprio oggi? Calza a pennello per descrivere quel che ho visto in campo nel primo lunedì di Roland Garros 2019. Una giornata strana, con diversi match poco intriganti (soprattutto per i big), ma alcuni ricchi di spunti.

La mia lente era puntata su due talenti in ascesa, Daniil Medvedev e Denis Shapovalov. Lungi da me dilungarmi su lunghe analisi tattiche, nemmeno sulla cronaca delle loro partite, già in archivio da ore. Quello che è interessante, tornando alla riflessione iniziale, è rivedere in quelle parole molti degli atteggiamenti sbagliati ed errori che hanno portato sia Shapo che Medvedev alla sconfitta. Due partite assai diverse, contro rivali diversi, in contesti diversi, ma con un sottofondo “cupo, mesto e sentenziale”: i due giovani, ricchissimi di talento, hanno ancora molto da imparare nella gestione della partita, nell’approccio alle difficoltà, nell’adattare la propria differenza di classe a quel che la partita richiede per fare la differenza con l’avversario.

Medvedev vs. Herbert è stata una partita straordinaria, una delle migliori dell’anno a cui abbia assistito. Sul nuovissimo campo 14, preso d’assalto già alle 10.30 del mattino dal foltissimo pubblico accorso al Roland Garros, i due hanno portato in campo stile ad attitudine assai diversa. Daniil è una delle “mie” scommesse per il 2019: faremo i conti a fine anno, ma i progressi del russo sono evidenti. Ha iniziato il match imponendo i suoi punti di forza: servizio preciso, palleggio in progressione poderosa fino allo strappo, all’accelerazione decisiva. Herbert è un tennista che adoro, un po’ barocco, molto retrò, leggero per il tennis palestrato dei nostri tempi, ma con l’istinto dell’attaccante purosangue. E’ stato bravo il francese a restare fisicamente e mentalmente in partita quando era soverchiato dalla maggior potenza del russo, chiuso nell’angolo, a remare senza speranza contro una corrente troppo forte. Non è annegato sotto quelle ondate violente, ci ha creduto. Ha alzato il rendimento del servizio ed ha guadagnato campo, fino al terzo set, quando un break gli ha fatto credere di potercela fare. Herbert ha iniziato a volare in campo, ginocchia basse e via in anticipo, verticalizzando il gioco e chiudendo spesso di volo con il suo tocco delicato. Una delizia. Bravissimo PierUgo, ma qua iniziano i (molti) demeriti di Medveved. Il russo, per due set impeccabile per come riusciva a calibrare rischio e rendimento del suo tennis, ha iniziato a perdere la pazienza. Ha perso il bilanciamento, finendo per sparacchiare via– come faceva sotto pressione fino a pochi mesi fa – oppure accettando il palleggio a bassa velocità del rivale. Praticamente ha regalato troppi errori non forzati al francese, ed è sceso nella sua “palude”, finendo incantato dalle giocate di Herbert, dai suoi tocchi, dalle sue discese a rete. Medvedev dal terzo set ha gestito malissimo i tempi della terra battuta: se all’avvio teneva alti ritmi rischiando poco per quindi affondare con i suoi devastanti colpi in spinta, si perso non accettando che il match era cambiato. Non è riuscito ad imporre di nuovo quegli schemi che ben lo avevano sostenuto. È andato in evidente confusione tattica, non riuscendo a reagire ad un rivale capace di cambiare le carte in tavola. Sulla terra la tattica è fondamentale quando si gioca punto su punto, sulla lotta. Serve lucidità, flessibilità di adattamento, resilienza e umiltà. Doti che vanno oltre al puro talento tecnico e fisico, e che proprio sulla terra si possono allenare molto bene visto che la superficie offre la possibilità di interpretare più che altrove. Medvedev ci ha regalato una bellissima partita, ma ha subito una sconfitta cocente… tanto che in sala stampa ha risposto solo ad una domanda sull’andamento del match: “Lui ha iniziato a giocare meglio dal terzo set ed ha vinto la partita”. Quattro parole ed è scappato via, evidentemente furibondo. Una lezione che gli servirà per crescere, se avrà la voglia, pazienza e lucidità di rivedersi la partita, e capire dai suoi sbagli dove migliorare.

Diverso lo scenario e la sconfitta di Denis Shapovalov, nel tardo pomeriggio sul campo 7. Anche qua l’attesa era molta: il canadese può piacere o meno, ma è un tennista che non ti lascia indifferente. Non ci sono molte altre racchette così sorprendenti, che possono regalare giocate altrettanto fulminanti e scariche pure di adrenalina, tecnica ed agonistica. Adrenalina… forse è la definizione esatta per Denis. Più che un “tennista” nel senso pieno del termine, è un colpitore di talento assoluto, è istinto puro che si infiamma e brucia tutto e subito. Dalla sua Yonex escono traiettorie così uniche che a volte stento a credere che lui stesso possa immaginare prima di colpire… escono e basta, suadenti, bellissime. Purtroppo c’è molto ancora da costruire per dotarlo di struttura, di forza mentale, di continuità agonistica e di lucidità tattica. E qua si torna all’adagio iniziale, come la terra battuta può insegnare. “Shapo” dovrebbe giocare settimane e settimane sul rosso, per cercare di costruire sul suo braccio e fisico quelle certezze che rincorre e dalle quali sembra anche fuggire. Struff oggi ha giocato una partita spettacolare. Solidissimo, non ha regalato niente o pochissimo col rovescio, quando era chiamato in avanti, quando ha dovuto spostarsi e difendersi. Granitico, preciso, ha trovato l’Ace quando necessario, le risposte nei momenti importanti. Applausi per come ha disputato quest’incontro, al suo meglio, meritando assolutamente il successo. Tuttavia Denis ha commesso alcuni errori fondamentali, e non solo li ha commessi oggi. Intanto è indispensabile che scenda in campo un atteggiamento più positivo, più sereno, più pro-attivo. Non può esaltarsi e trascinare le masse dopo le sue clamorose giocate, per poi spegnersi immediatamente in quei monologhi autodistruttivi appena spedisce fuori due pallate o l’altro ti castiga… Serve una costanza di focus sul match che oggi non possiede, o che riesce a tenere solo quando è assistito dalle “giocate”, che lo tengono acceso. Un on-off continuo porta solo tempesta, non vittorie. Sul rosso serve non solo pazienza, ma lucidità nella difficoltà. È raro riuscire a vincere match a furia di pallate… bisogna saper lavorare lo scambio, attendere il momento e quindi sparare. L’altro può variare tattica, e devi esser lucido per intuire e reagire. Devi confrontarti con un tennis meno veloce e quindi sei costretto a pensare di più, a spendere energie mentali superiori rispetto a quando la partita scorre via su pochissimi scambi. Oggi Shapovalov in vari momenti del match vs. Struff dava la sensazione di essere superiore, nella spinta, nella qualità e quantità di soluzioni con cui vincere il punto. Ma… nel caos che porta in campo, ha sprecato con errori banali quella decina di palle che avrebbero girato il match a suo favore.In ogni set ho contato alcune risposte in momenti delicati (15-30, vantaggi) che l’avrebbero portato a palle break proprio quando Struff concedeva qualcosa. Lì il “giocatore” intuisce, sente il “sangue”, e gioca la palla corretta sul piano tattico, non affidandosi solo all’istinto ed al talento. Denis le ha sparate tutte fuori. Sul rapido il rischio totale può anche funzionare, non sempre ma spesso; sul rosso no, funziona assai poco. Denis non sarà mai un tennista da terra battuta, anche se avrebbe mezzi straordinari per governare pure il “rosso”… Però provare a crescere nell’atteggiamento, nel focus del match, nel saper attendere il momento per sferrare l’affondo, nel giocare un tennis meno istintivo e più tattico, sarebbe un salto di qualità enorme. Quello che gli manca per salire nella top10 e giocarsela davvero con i big. La speranza è che Shapovalov non resti solo un tennista eccezionale nella giocata o nella “giornata”, ma che riesca ad imbrigliare quell’istinto meraviglioso in un tennis un filo più razionale ed efficace. L’anno scorso non voleva nemmeno giocarci su terra il canadese… poi l’ha fatto, ed è cresciuto molto. Quest’anno è andata peggio. La crescita non è mai una linea retta, una salita continua. È una scala. E tutti noi sappiamo quanta fatica costa salire gradino dopo gradino…

da Parigi,

Marco Mazzoni

@marcomazz