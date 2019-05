Roland Garros: Il Tabellone maschile di doppio. Al via due coppie azzurre

Main Draw – Parte Alta

(1) Marcelo Melo / Lukasz Kubot vs Jaume Munar / Roberto Carballes baena

Hubert Hurkacz / Aljaz Bedene vs Wesley Koolhof / Marcus Daniell

Tim Puetz / Matwe Middelkoop vs Andres Molteni / Roman Jebavy

Fabrice Martin / Jeremy Chardy vs (15) Jan-Lennard Struff / Ben Mclachlan

(11) Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Filip Krajinovic / Damir Dzumhur

Jordan Thompson / John Millman vs Tristan Lamasine / Enzo Couacaud

Robert Lindstedt / Marton Fucsovics vs Divij Sharan / Marcelo Demoliner

Joao Sousa / Leonardo Mayer vs (8) John Peers / Henri Kontinen

(3) Robert Farah / Juan Sebastian Cabal vs John-Patrick Smith / Matthew Ebden

Benoit Paire / Leander Paes vs Martin Klizan / Dominic Inglot

Denis Kudla / Steve Johnson vs Cameron Norrie / Daniel Evans

Miguel Angel Reyes-varela / Marcelo Arevalo vs (14) Frederik Nielsen / Robin Haase

(12) Edouard Roger-vasselin / Ivan Dodig vs Casper Ruud / Miomir Kecmanovic

Marc Lopez / Marcel Granollers vs Fernando Verdasco / Denis Shapovalov

Joran Vliegen / Mikhail Kukushkin vs Malek Jaziri / Radu Albot

Feliciano Lopez / Pablo Cuevas vs (5) Franko Skugor / Nikola Mektic

Main Draw – Parte Bassa

(6) Michael Venus / Raven Klaasen vs Marius Copil / Rohan Bopanna

Adrian Mannarino / Ugo Humbert vs Antoine Hoang / Benjamin Bonzi

Aisam-ul-haq Qureshi / Santiago Gonzalez vs Janko Tipsarevic / Dusan Lajovic

Igor Zelenay / Denys Molchanov vs (9) Horacio Zeballos / Maximo Gonzalez

(13) Jurgen Melzer / Nicolas Mahut vs Andreas Seppi / Marco Cecchinato

Andreas Mies / Kevin Krawietz vs Arthur Rinderknech / Manuel Guinard

Geoffrey Blancaneaux / Elliot Benchetrit vs Jonathan Eysseric / Mathias Bourgue

Mischa Zverev / Jeevan Nedunchezhiyan vs (4) Mate Pavic / Oliver Marach

(7) Bob Bryan / Mike Bryan vs Gerard Granollers / Pablo Carreno busta

Jonny O’mara / Luke Bambridge vs Neal Skupski / Ken Skupski

Yoshihito Nishioka / Ricardas Berankis vs Reilly Opelka / Mackenzie Mcdonald

Juan Ignacio Londero / Cristian Garin vs (10) Horia Tecau / Jean-julien Rojer

(16) Artem Sitak / Austin Krajicek vs Christopher Rungkat / Cheng-Peng Hsieh

David Vega hernandez / Alex De minaur vs Quentin Halys / Gregoire Barrere

Diego Schwartzman / Guido Pella vs Clement Tabur / Hugo Gaston

Lorenzo Sonego / Matteo Berrettini vs (2) Bruno Soares / Jamie Murray