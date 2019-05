Wimbledon F: L’entry list completa. Camila Giorgi iscritta. Le altre tutte lontanissime

Settimana (01-14 Luglio 2019)

WIMBLEDON / 128

Wimbledon, Grand Slam

Date: 07/01/2019 Original Cut Off: 101

1 OSAKA, Naomi (JPN) 1

2 PLISKOVA, Karolina (CZE) 2

3 HALEP, Simona (ROU) 3

4 BERTENS, Kiki (NED) 4

5 KERBER, Angelique (GER) 5

6 KVITOVA, Petra (CZE) 6

7 STEPHENS, Sloane (USA) 7

8 BARTY, Ashleigh (AUS) 8

9 SVITOLINA, Elina (UKR) 9

10 WILLIAMS, Serena (USA) 10

11 SABALENKA, Aryna (BLR) 11

12 SEVASTOVA, Anastasija (LAT) 12

13 WOZNIACKI, Caroline (DEN) 13

14 KEYS, Madison (USA) 14

15 BENCIC, Belinda (SUI) 15

16 WANG, Qiang (CHN) 16

17 KONTAVEIT, Anett (EST) 17

18 GOERGES, Julia (GER) 18

19 MUGURUZA, Garbine (ESP) 19

20 MERTENS, Elise (BEL) 20

21 KASATKINA, Daria (RUS) 21

22 ANDREESCU, Bianca (CAN) 22

23 VEKIC, Donna (CRO) 23

24 GARCIA, Caroline (FRA) 24

25 HSIEH, Su-Wei (TPE) 25

26 KONTA, Johanna (GBR) 26

27 TSURENKO, Lesia (UKR) 27

28 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP) 28

29 SAKKARI, Maria (GRE) 29

30 BUZARNESCU, Mihaela (ROU) 30

31 MARTIC, Petra (CRO) 31

32 SASNOVICH, Aliaksandra (BLR) 32

33 COLLINS, Danielle (USA) 33

34 KENIN, Sofia (USA) 34

35 CIBULKOVA, Dominika (SVK) 35

36 GIORGI, Camila 36

37 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS) 37

38 VONDROUSOVA, Marketa (CZE) 38

39 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) 39

40 OSTAPENKO, Jelena (LAT) 40

41 STRYCOVA, Barbora (CZE) 41

42 YASTREMSKA, Dayana (UKR) 42

43 SINIAKOVA, Katerina (CZE) 43

44 AZARENKA, Victoria (BLR) 44

45 ZHENG, Saisai (CHN) 45

46 KUZMOVA, Viktoria (SVK) 46

47 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS) 47

48 CORNET, Alize (FRA) 48

49 SHARAPOVA, Maria (RUS) 49

50 ZHANG, Shuai (CHN) 50

51 FRIEDSAM, Anna-Lena (GER) SR 50

52 ANISIMOVA, Amanda (USA) 51

53 WILLIAMS, Venus (USA) 52

54 RISKE, Alison (USA) 53

55 MLADENOVIC, Kristina (FRA) 54

56 VAN UYTVANCK, Alison (BEL) 55

57 JABEUR, Ons (TUN) 56

58 WANG, Yafan (CHN) 57

59 MARIA, Tatjana (GER) 58

60 FLIPKENS, Kirsten (BEL) 59

61 ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) 60

62 PUIG, Monica (PUR) 61

63 GASPARYAN, Margarita (RUS) 62

64 GAVRILOVA, Daria (AUS) 63

65 PETERSON, Rebecca (SWE) 64

66 PARMENTIER, Pauline (FRA) 65

67 KOZLOVA, Kateryna (UKR) 66

68 RODINA, Evgeniya (RUS) 67

69 ZIDANSEK, Tamara (SLO) 68

70 PETKOVIC, Andrea (GER) 69

71 HERCOG, Polona (SLO) 70

72 PEGULA, Jessica (USA) 71

73 SORRIBES TORMO, Sara (ESP) 72

74 MUCHOVA, Karolina (CZE) 73

75 KUDERMETOVA, Veronika (RUS) 74

76 RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) 75

77 KRUNIC, Aleksandra (SRB) 76

78 BOUCHARD, Eugenie (CAN) 77

79 ZVONAREVA, Vera (RUS) 78

80 GOLUBIC, Viktorija (SUI) 79

81 BRADY, Jennifer (USA) 80

82 POTAPOVA, Anastasia (RUS) 81

83 ROGERS, Shelby (USA) SR 81

84 DIATCHENKO, Vitalia (RUS) 82

85 PERA, Bernarda (USA) 83

86 BARTHEL, Mona (GER) 84

87 KANEPI, Kaia (EST) 85

88 LINETTE, Magda (POL) 86

89 TEICHMANN, Jil (SUI) 87

90 FERRO, Fiona (FRA) 88

91 STOSUR, Samantha (AUS) 89

92 DIYAS, Zarina (KAZ) 90

93 MAKAROVA, Ekaterina (RUS) 91

94 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina (SVK) 92

95 CIRSTEA, Sorana (ROU) 93

96 BACSINSZKY, Timea (SUI) 94

97 VOEGELE, Stefanie (SUI) 95

98 TOWNSEND, Taylor (USA) 96

99 BRENGLE, Madison (USA) 97

100 MINELLA, Mandy (LUX) 98

101 SIEGEMUND, Laura (GER) 99

102 SHARMA, Astra (AUS) 100

103 VANDEWEGHE, Coco (USA) SR 100

104 LAPKO, Vera (BLR) 101

Alternates

1 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS) 102

2 JOROVIC, Ivana (SRB) 103

3 KUMKHUM, Luksika (THA) 104

4 WATSON, Heather (GBR) 105

5 SWIATEK, Iga (POL) 106

6 JAKUPOVIC, Dalila (SLO) 107

7 ZHU, Lin (CHN) 108

8 PLISKOVA, Kristyna (CZE) 109

9 ALLERTOVA, Denisa (CZE) SR 109

10 DOI, Misaki (JPN) 110

11 LARSSON, Johanna (SWE) 111

12 BOULTER, Katie (GBR) 112

13 DAVIS, Lauren (USA) 113

14 MCHALE, Christina (USA) 114

15 BONAVENTURE, Ysaline (BEL) 115

16 GIBBS, Nicole (USA) 116

17 ARRUABARRENA, Lara (ESP) 117

18 BEGU, Irina-Camelia (ROU) 118

19 VIKHLYANTSEVA, Natalia (RUS) 119

20 BLINKOVA, Anna (RUS) 120

21 BOUZKOVA, Marie (CZE) 121

22 OSUIGWE, Whitney (USA) 122

23 HIBINO, Nao (JPN) 123

24 DANILOVIC, Olga (SRB) 124

25 SMITKOVA, Tereza (CZE) 125

26 BOGDAN, Ana (ROU) 126

27 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) 127

28 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 128

29 BADOSA GIBERT, Paula (ESP) 129

30 LEPCHENKO, Varvara (USA) 130

31 RUS, Arantxa (NED) 131

32 JUVAN, Kaja (SLO) 132

33 SAFAROVA, Lucie (CZE) 133

34 HON, Priscilla (AUS) 134

35 RYBAKINA, Elena (KAZ) 135

36 VICKERY, Sachia (USA) 136

37 PENG, Shuai (CHN) 137

38 BABOS, Timea (HUN) 138

39 GLUSHKO, Julia (ISR) 139

40 BOLSOVA, Aliona (ESP) 140

41 DART, Harriet (GBR) 141

42 PERRIN, Conny (SUI) 142

43 NICULESCU, Monica (ROU) 143

44 WANG, Xiyu (CHN) 144

45 KORPATSCH, Tamara (GER) 145

46 FLINK, Varvara (RUS) 146

47 MARINO, Rebecca (CAN) 147

48 KALINSKAYA, Anna (RUS) 148

49 LOTTNER, Antonia (GER) 149

50 MINNEN, Greet (BEL) 150

51 KIICK, Allie (USA) 151

52 KALININA, Anhelina (UKR) 152

53 GORGODZE, Ekaterine (GEO) 153

54 WICKMAYER, Yanina (BEL) 154

55 DI LORENZO, Francesca (USA) 155

56 MARTINCOVA, Tereza (CZE) 156

57 TREVISAN, Martina 157

58 BIRRELL, Kimberly (AUS) 158

59 LIU, Claire (USA) 159

60 CEPEDE ROYG, Veronica (PAR) 160

61 SAMSONOVA, Liudmila (RUS) 161

62 STOLLAR, Fanny (HUN) 162

63 LIANG, En-Shuo (TPE) 163

64 SCHOOFS, Bibiane (NED) 164

65 FRECH, Magdalena (POL) 165

66 LAO, Danielle (USA) 166

67 GATTO-MONTICONE, Giulia 167

68 BARA, Irina (ROU) 168

69 ZHUK, Sofya (RUS) 169

70 LI, Ann (USA) 170

71 SHARIPOVA, Sabina (UZB) 171

72 RAINA, Ankita (IND) 172

73 AHN, Kristie (USA) 173

74 TOMOVA, Viktoriya (BUL) 174

75 IN-ALBON, Ylena (SUI) 175

76 HAN, Na-Lae (KOR) 176

77 ANDERSON, Robin (USA) 177

78 HOGENKAMP, Richel (NED) 178

79 GARCIA PEREZ, Georgina (ESP) 179

80 HAN, Xinyun (CHN) 180

81 BONDAR, Anna (HUN) 181

82 DULGHERU, Alexandra (ROU) 182

83 KOVINIC, Danka (MNE) 183

84 HAAS, Barbara (AUT) 184

85 ZHANG, Kai-Lin (CHN) 185

86 LU, Jia-Jing (CHN) 186

87 PONCHET, Jessika (FRA) 187

88 MRDEZA, Tereza (CRO) 188

89 KUCOVA, Kristina (SVK) 189

90 ZAJA, Anna (GER) 190

91 DI GIUSEPPE, Martina 191

92 KAWA, Katarzyna (POL) 192

93 GRAMMATIKOPOULOU, Valentini (GRE) 193

94 ORMAECHEA, Paula (ARG) 194

95 MCNALLY, Caty (USA) 195

96 XU, Shilin (CHN) 196

97 SHINIKOVA, Isabella (BUL) 197

98 LIU, Fangzhou (CHN) 198

99 KERKHOVE, Lesley (NED) 199

100 CEPELOVA, Jana (SVK) 200

101 DOLEHIDE, Caroline (USA) 201

102 HIVES, Zoe (AUS) 202

103 MA, Shuyue (CHN) 204

104 ZAVATSKA, Katarina (UKR) 205

105 RADANOVIC, Dejana (SRB) 215

106 SAVINYKH, Valeria (RUS) 217

107 THANDI, Karman (IND) 224

108 OZGEN, Pemra (TUR) 225

109 SHIMIZU, Ayano (JPN) 226

110 PODOROSKA, Nadia (ARG) 234

111 NARA, Kurumi (JPN) 236

112 ZHANG, Yuxuan (CHN) 237

113 LOEB, Jamie (USA) 238

114 KUWATA, Hiroko (JPN) 244

115 SEBOV, Katherine (CAN) 245

116 BUYUKAKCAY, Cagla (TUR) 246

117 CHIRICO, Louisa (USA) 253

118 KRATZER, Ashley (USA) 257

119 DUNNE, Katy (GBR) 259

120 DUAN, Yingying (CHN) 260

121 PARRIZAS DIAZ, Nuria (ESP) 273

122 HIBI, Mayo (JPN) 274

123 ZARAZUA, Renata (MEX) 275

124 ERRANI, Sara 286

125 STRAKHOVA, Valeriya (UKR) 291

126 EIKERI, Ulrikke (NOR) 295

127 KOSTIC, Natalija (SRB) 304

128 FETT, Jana (CRO) 314

129 SANCHEZ, Maria (USA) 326

130 KAJI, Haruka (JPN) 329

131 GLEASON, Quinn (USA) 330

132 JANG, Su Jeong (KOR) 332

133 BAI, Alison (AUS) 338

134 OSAKA, Mari (JPN) 340

135 ALVES, Carolina (BRA) 343

136 UDVARDY, Panna (HUN) 349

137 YOU, Xiaodi (CHN) 371

138 YASHINA, Ekaterina (RUS) 381

139 BROADY, Naomi (GBR) 405

140 GUTIERREZ CARRASCO, Maria (ESP) 440

141 CHANG, Hanna (USA) 441

142 HANATANI, Nagi (JPN) 456

143 WEBLEY-SMITH, Emily (GBR) 476

144 MOORE, Tara (GBR) 487