WTA Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 3

WTA Strasbourg International | Terra | $250.000 – 2° Turno

Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Caroline Garcia vs Shelby Rogers



WTA Strasbourg Caroline Garcia [4] Caroline Garcia [4] 4 6 6 Shelby Rogers Shelby Rogers 6 4 3 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 6-4 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Rogers 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 S. Rogers 0-15 df 0-30 0-40 3-0 → 4-0 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Xinyun Han vs Chloe Paquet (non prima ore: 11:00)



WTA Strasbourg Xinyun Han Xinyun Han 3 3 Chloe Paquet Chloe Paquet 6 6 Vincitore: C. PAQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 X. Han 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Paquet 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 X. Han 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Paquet 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df df 2-3 → 3-3 X. Han 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Paquet 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 X. Han 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Paquet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 X. Han 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 X. Han 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 X. Han 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Paquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 X. Han 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Paquet 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 X. Han 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Laura Siegemund vs [2/WC] Aryna Sabalenka



WTA Strasbourg Laura Siegemund Laura Siegemund 4 3 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0

4. [4] Caroline Garcia OR Shelby Rogers vs Rebecca Peterson (non prima ore: 14:00)



WTA Strasbourg Caroline Garcia [4] Caroline Garcia [4] 0 0 Rebecca Peterson • Rebecca Peterson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Peterson 0-0

5. Fiona Ferro vs [3] Qiang Wang (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Diana Marcinkevica vs Daria Gavrilova 1T



WTA Strasbourg Diana Marcinkevica Diana Marcinkevica 5 5 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 7 7 Vincitore: D. GAVRILOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Gavrilova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 D. Marcinkevica 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Marcinkevica 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Marcinkevica 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 4-2 D. Marcinkevica 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Marcinkevica 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Marcinkevica 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Marcinkevica 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Marcinkevica 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Marcinkevica 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Marcinkevica 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Marcinkevica 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. Marcinkevica 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Marta Kostyuk vs [7] Saisai Zheng



WTA Strasbourg Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 6 Saisai Zheng [7] Saisai Zheng [7] 3 1 Vincitore: M. KOSTYUK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Zheng 0-15 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] Dayana Yastremska vs Samantha Stosur



WTA Strasbourg Dayana Yastremska [6] • Dayana Yastremska [6] 30 6 0 Samantha Stosur Samantha Stosur 15 0 1 Foot fault - Seconda servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 0-1 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 D. Yastremska 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-0 → 3-0 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [LL] Diana Marcinkevica OR Daria Gavrilova vs [WC] Amandine Hesse (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Oksana Kalashnikova / Lyudmyla Kichenok vs [4] Darija Jurak / Raluca Olaru



WTA Strasbourg Oksana Kalashnikova / Lyudmyla Kichenok Oksana Kalashnikova / Lyudmyla Kichenok 4 3 Darija Jurak / Raluca Olaru [4] Darija Jurak / Raluca Olaru [4] 6 6 Vincitori: JURAK / OLARU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 3-5 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 D. Jurak / Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 1-4 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 O. Kalashnikova / Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Jurak / Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Jurak / Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 D. Jurak / Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Jurak / Olaru 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Jurak / Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 O. Kalashnikova / Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Jurak / Olaru 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 O. Kalashnikova / Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Tatjana Maria / Pauline Parmentier vs Miyu Kato / Storm Sanders



WTA Strasbourg Tatjana Maria / Pauline Parmentier Tatjana Maria / Pauline Parmentier 4 4 Miyu Kato / Storm Sanders Miyu Kato / Storm Sanders 6 6 Vincitori: KATO / SANDERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kato / Sanders 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 T. Maria / Parmentier 0-15 15-15 15-40 4-4 → 4-5 M. Kato / Sanders 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 T. Maria / Parmentier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Kato / Sanders 15-0 30-0 3-2 → 3-3 T. Maria / Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Kato / Sanders 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Maria / Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Kato / Sanders 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Maria / Parmentier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kato / Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Maria / Parmentier 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 M. Kato / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 T. Maria / Parmentier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 M. Kato / Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Maria / Parmentier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Kato / Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Maria / Parmentier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Kato / Sanders 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Maria / Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Astra Sharma vs Monica Puig



WTA Strasbourg Astra Sharma • Astra Sharma 30 3 2 Monica Puig Monica Puig 40 6 4 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Sharma 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 M. Puig 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Puig 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Sharma 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Sharma 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 M. Puig 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Sharma 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 2-2 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Yingying Duan / Xinyun Han vs Yafan Wang / Saisai Zheng



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Daria Gavrilova / Ellen Perez vs [2] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare