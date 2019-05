Roger Federer ritorna al Roland Garros: “non vedo il mio ritorno a Parigi come se fosse la mia ultima volta in questo torneo” Paul Annacone “Sulla terra Federer è ancora fenomenale”

Il Rafa Nadal visto a Roma sembra essere imbattibile, o qualcosa del genere, per tutti gli avversari.

Tenuto conto di ciò, cosa ci si deve attendere al Roland Garros: un nuovo monologo del maiorchino?

E Federer, a Parigi, cosa potrà combinare?

“Rafa è come sempre il favorito al Roland Garros – ha raccontato Paul Annacone – ma non sarà comunque facile per lui imporsi. Al suo livello, o molto vicino, vedo infatti Nole Djokovic e Dominic Thiem. Poi c’è un altro gruppo, nel quale metterei Roger Federer. Sulla terra Federer è ancora fenomenale. Forse il suo livello “medio” è basso per vincere la competizione, ma penso che possa alzarlo quando l’occasione lo richiederà”.

Intanto per la per la prima volta dal 2015 Roger Federer è tornato a calcare i campi del Roland Garros. Il profilo ufficiale del torneo ha postato una diretta video sui suoi canali social durante il primo allenamento di Roger, trionfatore nel secondo Slam della stagione nel 2009.

Dichiara Federer: “Ogni torneo può essere l’ultimo e questo non fa eccezione. Ma non vedo il mio ritorno a Parigi come se fosse la mia ultima volta in questo torneo. Le mie sensazioni nel giocare sono le stesse di dieci anni fa. Sarò contento se vincerò qualche partita e riuscirò ad arrivare alla seconda settimana del torneo.”

