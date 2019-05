Sinner conquista il main draw di Lione

Domenica mattina Jannik Sinner ha staccato il biglietto per il tabellone principale dell’ATP 250 di Lione. Il 17enne di Sesto Pusteria si è imposto nel secondo, decisivo turno delle qualificazioni sul padrone di casa Tristan Lamasine, dopo un’ora e 17 minuti di gioco, in due set per 6-4, 6-3.

Sinner ieri all’esordio aveva superato Antoine Hoang (ATP 142), mentre il 26enne francese, numero 275 del ranking mondiale, ha eliminato a sorpresa il kazako Alexander Bublik (ATP 94) in tre set. Oggi il pusterese ha fermato la corsa di Lamasine. Nel primo set Sinner è scappato subito sul 2-0, poco dopo il francese ha però piazzato il rebreak del 4-4 pari. Nel nono game l’azzurrino ha strappato nuovamente il turno di battuta a Lamasine, chiudendo dopo 42 minuti i giochi sul 6-4.

Nella seconda frazione di gioco il pusterese si è portato immediatamente sul 3-1. Sinner ha servito molto bene, concedendo nessuna palla break al suo avversario. Nel nono gioco l’altoatesino ha conquistato il secondo, decisivo break per il 6-3 finale.

Sinner ora spera in un buon sorteggio. I suoi possibili avversari nel primo turno del tabellone principale sono il kazako Mikhail Kukushkin, l’australiano Bernard Tomic, il francese Richard Gasquet e lo statunitense Taylor Fritz.