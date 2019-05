ITF Barletta: Il resoconto delle Semifinali

Gli Internazionali Femminili di Barletta | Coop Master Alleanza 3.0 Tennis Cup giungono alle battute conclusive. Nella giornata di oggi, sabato 18 maggio, sono state disputate una delle due semifinali di singolare e la finalissima del tabellone di doppio. Oana Georgeta Simion raggiunge in finale Elizabeth Mandlik grazie al successo in tre set ai danni di Federica Arcidiacono.

Simion si aggiudica la battaglia con Arcidiacono in semifinale – Alla luce della notizia del ritiro in mattinata di Alexa Noel per un infortunio al polso sinistro e conseguente accesso in finale per Elizabeth Mandlik, l’unico match di singolare disputato è stato quella fra Oana Georgeta Simion e Federica Arcidiacono. La testa di serie numero 2 ha dovuto lottare oltre due ore prima di imporsi sulla qualificata azzurra con il punteggio di 6-2 4-6 6-3. “È stata una partita molto dura – ha dichiarato la giocatrice rumena – in particolar modo il secondo ed il terzo set. La mia avversaria è una gran lottatrice ed è stata brava ad approfittare di un calo di concentrazione a metà del secondo parziale. Sono contenta di essermi ripresa e di aver portato a casa il match. Sto giocando molto per migliorare il più possibile il mio ranking Itf e fare tanta esperienza. Vorrei riuscire a chiudere la stagione da top 15”. Gioia a metà per l’Arcidiacono. La tennista lombarda, poco dopo la sconfitta nella semifinale di singolare, è tornata in campo al fianco di Jessica Bertoldo per l’ultimo atto del torneo di doppio. Proprio la coppia Bertoldo/Arcidiacono (al primo torneo insieme dopo l’infortunio al ginocchio di quest’ultima) si è aggiudicata il titolo in virtù del netto successo (6-2 6-0) su Beatrice Lombardo ed Angelica Raggi. “Siamo felicissime – le parole a caldo delle campionesse – tanto da dover ancora realizzare. Ringraziamo tutti per questa fantastica settimana vissuta insieme. Siamo pronte a tornare in campo l’una accanto all’altra anche in altri tornei”.