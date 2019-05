WTA Strasburgo: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

WTA Strasbourg International | Terra | $250.000

(1) Barty, Ashleigh vs Gavrilova, Daria

(WC) Hesse, Amandine vs Wang, Yafan

Qualifier vs Schmiedlova, Anna Karolina

Paquet, Chloe vs (5) Kenin, Sofia

(4) Garcia, Caroline vs Rogers, Shelby

Linette, Magda vs Peterson, Rebecca

Qualifier vs Qualifier

(WC) Tan, Harmony vs (7) Zheng, Saisai

(6) Yastremska, Dayana vs Parmentier, Pauline

Pegula, Jessica vs Stosur, Samantha

Ferro, Fiona vs Kumkhum, Luksika

Brady, Jennifer vs (3) Wang, Qiang

(8) Zhang, Shuai vs Qualifier

Puig, Monica vs Maria, Tatjana

Qualifier vs Qualifier

Zhu, Lin vs (2/WC) Sabalenka, Aryna