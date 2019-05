Fabio Fognini attacca Sergio Palmieri: “”Il direttore del torneo è questo e purtroppo dobbiamo tenercelo, sarebbe però ora di dire basta, questo è il mio pensiero e lo avevo espresso anche lo scorso anno”. Domani deciderà se giocare a Ginevra

Fabio Fognini : “Ho affrontato il giocatore più in forma del circuito, in un momento di grande forma e fiducia, ma non ci sono andato molto lontano. Ho avuto le mie occasioni, ma nei momenti che contavano ho giocato male io. In particolare sul 5-4 nel primo set ho giocato un game ridicolo, con una smorzata che non c’entrava nulla, e l’ho perso a zero. Anche nel secondo ho recuperato il break agganciandolo sul 2-2, ma poi non sono riuscito ad avere continuità e ho sbagliato quando ho avuto chance. Tsitsipas ha uno schema ben preciso, che segue in maniera chiara, sfruttandolo a dovere. E con avversari di questo calibro devi rischiare. Se proprio devo recriminare su qualcosa, è su questo aspetto, l’aver mancato le occasioni che mi sono procurato”.

“Il direttore del torneo è questo e purtroppo dobbiamo tenercelo, sarebbe però ora di dire basta, questo è il mio pensiero e lo avevo espresso anche lo scorso anno. “

“Parigi è l’obiettivo di questa parte di stagione, inutile nascondersi. Però vorrei arrivarci avendo risolto il problema alla gamba, perché continua a darmi fastidio, anche stasera sono sceso in campo con un’infiltrazione. Per tale ragione in questo momento non vorrei giocare Ginevra, ne parlerò insieme con il mio team e domani prenderemo una decisione in tal senso”.