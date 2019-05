Dal Foro Italico: Jannik Sinner “A parte la forza e l’efficacia del servizio, uno come Tsitsipas gioca ad alto livello per tutta la durata del match. Io ancora non ci riesco”

Jannik Sinner : “Ho giocato bene al primo turno di questo torneo e in particolare sono contento di come sono riuscito a recuperare lo svantaggio nel terzo set e a battere un giocatore come Johnson. Oggi non sono a riuscito a esprimermi altrettanto bene ma per me è stato importante rendermi conto di che cosa vuol dire giocare da Top 10.

A parte la forza e l’efficacia del servizio, uno come Tsitsipas gioca ad alto livello per tutta la durata del match. Io ancora non ci riesco”.

“Ho il vantaggio che io conosco lui ma lui non conosce me. Con il mio team ci eravamo detti che avrei dovuto cercare di fare gioco, di prendere l’inerzia degli scambi. E di insistere spingendo forte col il rovescio sul suo rovescio per poi attaccare sul lato del diritto. Contro un avversario della sua qualità non ci sono riuscito”.