Masters 1000 e WTA Roma: Il programma completo di Venerdì 17 Maggio

Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Naomi Osaka vs [6] Kiki Bertens

2. Fernando Verdasco vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 14:30)

3. [8] Stefanos Tsitsipas vs [3] Roger Federer (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Kristina Mladenovic vs [Q] Maria Sakkari (non prima ore: 19:30)

5. [1] Novak Djokovic vs [7] Juan Martin del Potro (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Raven Klaasen / Michael Venus vs Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos

2. Diego Schwartzman vs [6] Kei Nishikori (non prima ore: 13:30)

3. Marketa Vondrousova vs Johanna Konta

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs [3] Samantha Stosur / Shuai Zhang

2. [WC] Victoria Azarenka vs [4] Karolina Pliskova (non prima ore: 14:30)

3. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [7] Bob Bryan / Mike Bryan

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Guido Pella / Diego Schwartzman vs [8] Henri Kontinen / John Peers

2. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Guido Pella / Diego Schwartzman OR [8] Henri Kontinen / John Peers

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Andreja Klepac / Aleksandra Krunic

2. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Shuko Aoyama / Lidziya Marozava (non prima ore: 14:00)

3. [5] Oliver Marach / Mate Pavic vs Denis Shapovalov / Fernando Verdasco (non prima ore: 16:00)

4. [5] Oliver Marach / Mate Pavic OR Denis Shapovalov / Fernando Verdasco vs Kyle Edmund / Neal Skupski

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Victoria Azarenka / Ashleigh Barty vs [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova

2. Aliaksandra Sasnovich / Lesia Tsurenko vs Victoria Azarenka / Ashleigh Barty OR [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova