Masters 1000 Roma: Buon esordio di Roger Federer

Il pubblico di Roma ha dovuto attenderlo un giorno in più ma ne è sicuramente valsa la pena. Dopo un paio di game di ambientamento, Roger Federer si è adattato bene alla terra del Masters 1000 italiano e sfoderando alcuni colpi che hanno fatto esplodere il Centrale del Foro Italico ha archiviato la pratica Joao Sousa (72) in 1h20′ con il risultato di 6-4 6-3.

Capace di alzare il livello della concentrazione e del suo gioco nei momenti importanti (ad immagine delle 7 palle break annullate), Roger sarà costretto, come tanti altri giocatori, al doppio turno: in serata il 37enne basilese tornerà in campo contro il croato Borna Coric.