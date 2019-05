Masters 1000 e WTA di Roma: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno e Ottavi di Finale

Combined Roma – 2° Turno – Ottavi di Finae

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Naomi Osaka vs Dominika Cibulkova



WTA Rome Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 6 6 Dominika Cibulkova Dominika Cibulkova 3 3 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 N. Osaka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 N. Osaka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Joao Sousa vs [3] Roger Federer



ATP Rome Joao Sousa Joao Sousa 4 3 Roger Federer [3] Roger Federer [3] 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Sousa 15-0 30-0 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 1-3 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Federer 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs Denis Shapovalov (non prima ore: 13:00)



ATP Rome Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 1 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Venus Williams vs Johanna Konta



WTA Rome Venus Williams • Venus Williams 30 2 Johanna Konta Johanna Konta 40 4 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. [14] Nikoloz Basilashvili vs Jeremy Chardy OR [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [14] Anett Kontaveit OR [Q] Maria Sakkari vs Yulia Putintseva OR [2] Petra Kvitova (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Rome Amanda Anisimova Amanda Anisimova 2 6 5 Kiki Bertens [6] Kiki Bertens [6] 6 4 7 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Bertens 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Bertens 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Bertens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Anisimova 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Bertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-3 → 1-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 0-2 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 A. Anisimova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [LL] Amanda Anisimovavs [6] Kiki Bertens

2. Jeremy Chardy vs [2] Rafael Nadal



ATP Rome Jeremy Chardy Jeremy Chardy 0 1 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Chardy 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Yulia Putintseva vs [2] Petra Kvitova (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 1 Petra Kvitova [2] Petra Kvitova [2] 6 6 Vincitore: P. KVITOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-5 → 0-6 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 Y. Putintseva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 P. Kvitova 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Matteo Berrettini vs Diego Schwartzman



ATP Rome Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 15 1 Diego Schwartzman Diego Schwartzman 30 4 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 1-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [13] Borna Coric vs Joao Sousa OR [3] Roger Federer



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Novak Djokovic OR Denis Shapovalov vs Philipp Kohlschreiber OR [16] Marco Cecchinato



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Dominic Thiem vs Fernando Verdasco



ATP Rome Dominic Thiem [5] Dominic Thiem [5] 6 4 5 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 4 6 7 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-4 → 4-4 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Verdasco 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Verdasco 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Simona Halep vs Marketa Vondrousova



WTA Rome Simona Halep [3] Simona Halep [3] 6 5 3 Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 2 7 6 Vincitore: M. VONDROUSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Vondrousova 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Halep 15-0 30-0 4-5 → 5-5 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 S. Halep 0-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Radu Albot vs [10] Fabio Fognini



ATP Rome Radu Albot • Radu Albot 15 4 Fabio Fognini [10] Fabio Fognini [10] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Albot 15-0 15-15 4-3 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [1] Naomi Osaka vs Mihaela Buzarnescu



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Simona Halep OR Marketa Vondrousova vs Daria Kasatkina OR Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

6. [8] Stefanos Tsitsipas OR [WC] Jannik Sinner vs Radu Albot OR [10] Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Garbiñe Muguruza vs Danielle Collins



WTA Rome Garbiñe Muguruza Garbiñe Muguruza 6 4 6 Danielle Collins Danielle Collins 4 6 2 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-0 → 5-1 D. Collins 0-15 0-40 15-40 4-0 → 5-0 G. Muguruza 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Collins 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Collins 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 D. Collins 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 D. Collins 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 G. Muguruza 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Collins 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Alizé Cornet vs Carla Suárez Navarro



WTA Rome Alizé Cornet • Alizé Cornet 0 3 0 Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 0 6 3 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Cornet 0-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 0-3 → 1-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

3. [8] Stefanos Tsitsipas vs [WC] Jannik Sinner



ATP Rome Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 6 6 Jannik Sinner Jannik Sinner 3 2 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Fernando Verdasco vs [11] Karen Khachanov



ATP Rome Fernando Verdasco Fernando Verdasco 0 0 Karen Khachanov [11] • Karen Khachanov [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Khachanov 0-0

5. Nick Kyrgios OR [Q] Casper Ruud vs David Goffin OR [7] Juan Martin del Potro



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Johanna Konta vs [7] Sloane Stephens



WTA Rome Johanna Konta Johanna Konta 6 6 6 Sloane Stephens [7] Sloane Stephens [7] 7 4 1 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Konta 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 J. Konta 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [13] Madison Keys vs Sofia Kenin



WTA Rome Madison Keys [13] Madison Keys [13] 7 3 4 Sofia Kenin Sofia Kenin 6 6 6 Vincitore: S. KENIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Keys 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Keys 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Keys 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Kenin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Keys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Keys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Kenin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Philipp Kohlschreiber vs [16] Marco Cecchinato (non prima ore: 13:00)



ATP Rome Philipp Kohlschreiber • Philipp Kohlschreiber 0 6 0 Marco Cecchinato [16] Marco Cecchinato [16] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Kohlschreiber 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Kohlschreiber 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Victoria Azarenka vs Garbiñe Muguruza



WTA Rome Victoria Azarenka • Victoria Azarenka 0 1 Garbiñe Muguruza Garbiñe Muguruza 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Azarenka 1-2 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [9] Marin Cilic OR Jan-Lennard Struff vs [Q] Taylor Fritz OR [6] Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Kristina Mladenovic vs Belinda Bencic



WTA Rome Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 6 2 6 Belinda Bencic Belinda Bencic 2 6 1 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 B. Bencic 0-15 0-30 15-40 4-1 → 5-1 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Bencic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 B. Bencic 0-15 df 0-30 0-40 df df 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [9] Marin Cilic vs Jan-Lennard Struff



ATP Rome Marin Cilic [9] Marin Cilic [9] 2 3 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 ace 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. Nick Kyrgios vs [Q] Casper Ruud



ATP Rome Nick Kyrgios • Nick Kyrgios 0 3 7 1 Casper Ruud Casper Ruud 0 6 6 2 Vincitore: C. RUUD by Default Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kyrgios 1-2 C. Ruud 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-15 ace 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Kyrgios 15-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 15-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [13] Madison Keys OR Sofia Kenin vs [4] Karolina Pliskova



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [Alt] Austin Krajicek / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Jurgen Melzer / Dominic Thiem



Il match deve ancora iniziare

7. Karen Khachanov / Marc Lopez vs [7] Bob Bryan / Mike Bryan



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Diego Schwartzman vs [Q] Albert Ramos-Vinolas



ATP Rome Diego Schwartzman Diego Schwartzman 7 6 Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 6 1 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 4-0 → 4-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 0-30 0-40 5-6 → 6-6 D. Schwartzman 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Taylor Fritz vs [6] Kei Nishikori



ATP Rome Taylor Fritz Taylor Fritz 2 4 Kei Nishikori [6] Kei Nishikori [6] 6 6 Vincitore: K. NISHIKORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 T. Fritz 30-0 30-15 40-15 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. David Goffin vs [7] Juan Martin del Potro



ATP Rome David Goffin David Goffin 4 2 Juan Martin del Potro [7] Juan Martin del Potro [7] 6 6 Vincitore: J. DEL POTRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Martin del Potro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Martin del Potro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [8] Ashleigh Barty vs [Q] Kristina Mladenovic



WTA Rome Ashleigh Barty [8] • Ashleigh Barty [8] 30 2 0 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 40 6 0 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. Kyle Edmund / Neal Skupski vs [4] Nikola Mektic / Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

6. Guido Pella / Diego Schwartzman vs [8] Henri Kontinen / John Peers



Il match deve ancora iniziare

7. [5] Oliver Marach / Mate Pavic vs Denis Shapovalov / Fernando Verdasco



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mihaela Buzarnescu vs [16] Julia Goerges



WTA Rome Mihaela Buzarnescu • Mihaela Buzarnescu 0 6 3 4 Julia Goerges [16] Julia Goerges [16] 0 4 6 4 Vincitore: M. BUZARNESCU per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Buzarnescu 4-4 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Goerges 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Buzarnescu 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 M. Buzarnescu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Goerges 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Buzarnescu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Goerges 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Buzarnescu 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Daria Kasatkina vs Katerina Siniakova



WTA Rome Daria Kasatkina Daria Kasatkina 2 6 6 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 4 1 Vincitore: D. KASATKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Siniakova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [14] Anett Kontaveit vs [Q] Maria Sakkari (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Anett Kontaveit [14] Anett Kontaveit [14] 3 2 Maria Sakkari Maria Sakkari 6 6 Vincitore: M. SAKKARI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

4. [Q] Alizé Cornet OR Carla Suárez Navarro vs [LL] Amanda Anisimova OR [6] Kiki Bertens



WTA Rome Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 0 0 Kiki Bertens [6] • Kiki Bertens [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Bertens 0-0

5. [4] Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs Aliaksandra Sasnovich / Lesia Tsurenko



Il match deve ancora iniziare

6. Victoria Azarenka / Ashleigh Barty vs Miyu Kato / Jessica Moore



Il match deve ancora iniziare

7. Victoria Azarenka / Ashleigh Barty OR Miyu Kato / Jessica Moore vs [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Raven Klaasen / Michael Venus vs Matwe Middelkoop / Gilles Simon



ATP Rome Raven Klaasen / Michael Venus [6] Raven Klaasen / Michael Venus [6] 6 6 Matwe Middelkoop / Gilles Simon Matwe Middelkoop / Gilles Simon 4 2 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 M. Middelkoop / Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 M. Middelkoop / Simon 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Middelkoop / Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Middelkoop / Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Middelkoop / Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Middelkoop / Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Middelkoop / Simon 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Middelkoop / Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Venus 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Middelkoop / Simon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Nadiia Kichenok / Abigail Spears



WTA Rome Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs [8] 6 6 Nadiia Kichenok / Abigail Spears Nadiia Kichenok / Abigail Spears 1 2 Vincitori: GROENEFELD / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Kichenok / Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 N. Kichenok / Spears 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-1 → 4-1 N. Kichenok / Spears 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 N. Kichenok / Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Andreja Klepac / Aleksandra Krunic vs [2] Nicole Melichar / Kveta Peschke



WTA Rome Andreja Klepac / Aleksandra Krunic Andreja Klepac / Aleksandra Krunic 3 7 14 Nicole Melichar / Kveta Peschke [2] Nicole Melichar / Kveta Peschke [2] 6 5 12 Vincitori: KLEPAC / KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 N. Melichar / Peschke 1-0 N. Melichar / Peschke 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 12-11 12-12 12-13 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Klepac / Krunic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 A. Klepac / Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Klepac / Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Klepac / Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Klepac / Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 A. Klepac / Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-5 → 3-6 A. Klepac / Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Klepac / Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Klepac / Krunic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 A. Klepac / Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang vs [3] Samantha Stosur / Shuai Zhang



WTA Rome Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang 6 2 6 Samantha Stosur / Shuai Zhang [3] Samantha Stosur / Shuai Zhang [3] 2 6 10 Vincitori: STOSUR / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Stosur / Zhang 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 df 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rosolska / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 A. Rosolska / Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Rosolska / Yang 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rosolska / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Rosolska / Yang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Rosolska / Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Rosolska / Yang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Rosolska / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 S. Stosur / Zhang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. Shuko Aoyama / Lidziya Marozava vs [6] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Rome Shuko Aoyama / Lidziya Marozava Shuko Aoyama / Lidziya Marozava 0 4 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [6] • Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [6] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 4-2 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 2-2 → 3-2 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 df 15-30 30-30 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

6. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Veronika Kudermetova / Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare