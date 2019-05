Challenger Gerusalemme: La situazione aggiornata

Settimana (20-26 Maggio 2019)

JERUSALEM, Israel (H) /80 ($)

Jerusalem, Israel Challenger Tour 80

Date: 5/20/2019 Original Cut Off: 337 (ATP) / 17 (ITF) Ranking Date: 4/29/2019

116 Schnur, Brayden (CAN)

232 Viola, Matteo

238 Sela, Dudi (ISR)

242 Miedler, Lucas (AUT)

247 Myneni, Saketh (IND)

248 Li, Zhe (CHN)

254 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

257 Banes, Maverick (AUS)

259 Oliveira, Goncalo (POR)

262 Harrison, Christian (USA)

264 Sakharov, Gleb (FRA)

265 Ilkel, Cem (TUR)

267 Griekspoor, Scott (NED)

269 Peliwo, Filip (CAN)

273 Smith, John-Patrick (AUS)

275 Harris, Andrew (AUS)

278 Yang, Tsung-Hua (TPE)

281 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

287 Altamirano, Collin (USA)

289 Mukund, Sasi Kumar (IND)

292 Petrovic, Danilo (SRB)

300 Kotov, Pavel (RUS)

301 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

304 Elias, Gastao (POR)

316 Wu, Tung-Lin (TPE)

322 Wang, Tak Khunn (FRA)

323 Escobar, Gonzalo (ECU)

327 Descotte, Matias Franco (ARG)

328 Olivo, Renzo (ARG)

330 Zhang, Zhizhen (CHN)

331 Smith, Roy (AUS)

333 Kuzmanov, Dimitar (BUL)

334 King, Evan (USA)

335 Song, Evan (USA)

337 Ferreira Silva, Frederico (POR)

10 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

13 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF

15 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

16 Karatsev, Aslan (RUS) ITF

17 Ehrat, Sandro (SUI) ITF

Alternates ATP

339 Neuchrist, Maximilian (AUT)

341 Tokuda, Renta (JPN)

343 Ochi, Makoto (JPN)

345 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

348 Sarkissian, Alexander (USA)

354 Vukic, Aleksandar (AUS)

361 Klein, Brydan (GBR)

362 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

364 Nam, Ji Sung (KOR)

365 Durasovic, Viktor (NOR)

368 Hassan, Benjamin (GER)

369 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

370 Menezes, Joao (BRA)